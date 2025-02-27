Эксперты оценили доступные новосибирцам инструменты инвестирования

В феврале Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне, но эксперты прогнозируют, что «потепление» на рынке не за горами. Об этом свидетельствует и тот факт, что интерес вкладчиков постепенно начал переориентироваться с годовых на полугодовые депозиты. В рамках круглого стола, организованного Infopro54, представители банковского, инвестиционного рынка и рынка недвижимости поделились своими прогнозами о том, «Какие продукты будут интересны на рынке в 2025 году в условиях снижения ключевой ставки».

Ранее эксперты предупреждали, что рекордный объем средств, размещенных на вкладах в банках, может стать проблемой после того, как ставка Банка России пойдет вниз. Напомним, по данным Сибирского ГУ ЦБ, по итогам 2024 года прирост средств на вкладах населения в Новосибирской области составил 26% — 858,9 млрд рублей.

Депозиты. Зафиксировать доходность

В ожидании снижения ключевой ставки наиболее эффективными финансовыми инструментами для размещения свободных денежных средств остаются депозиты и накопительные счета, поскольку они позволяют зафиксировать текущий высокий уровень доходности, отметила заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПСБ (ПАО) Яна Аверина.

По ее словам, предложение по вкладам на рынке сегодня доходит до 30%, что дает возможность вкладчикам значительно приумножить свой капитал.

— Мы видим, что интерес клиентов к классическим банковским продуктам с гарантированной доходностью достаточно высок. Как показывает наша статистика по Новосибирску, по итогам 2024 года рост портфеля срочных вкладов физических лиц в сравнении с 2023 годом составил 31,36%, — констатирует Яна Аверина.

Заместитель руководителя АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Новосибирске Ирина Чернощук также уверена, что самый простой и популярный инструмент сегодня — это вклады.

— Несмотря на разворот тренда и начало снижения ставок по вкладам, депозиты остаются выгодным инструментом, позволяющим не только защитить свои сбережения от инфляции, но и приумножить их. Реальная доходность по вкладам (за вычетом инфляции) составляет более 10%, что является очень хорошим доходом, — подчеркивает эксперт.

Управляющий филиалом «Банк Уралсиб» (ПАО) в Новосибирске Наталья Голубева к преимуществам банковских вкладов относит:

надежность (вклады защищены государственной системой страхования);

простоту и доступность (ставка фиксируется договором вклада, распоряжение счетом доступно как в офисе, так и в личном кабинете Банка);

защиту от инфляции;

психологический комфорт в пассивном получении процентов по вкладу.

Юлия Афанасьева, аналитик ФГ «Финам», добавляет, что некоторые банки дают за депозиты дополнительные бонусы: страховки, бесплатное обслуживание карт, что также привлекает клиентов.

— Плюс депозитов в том, что их использование не требует специальной финансовой подготовки, доходность по ним гарантирована, строго определены сроки ее получения. По классическим депозитам банки, как правило, предлагают более высокую доходность, чем по вкладам с дополнительными опциями. Сейчас максимальную доходность банки дают по депозитам на сроки 3 и 6 месяцев, на более длинные сроки проценты ниже, что связано в том числе с ожиданием снижения ключевой ставки в горизонте полугода, — комментирует Ирина Чернощук.

По ее словам, учитывая тренд на снижение ставок, сейчас имеет смысл зафиксировать высокую доходность на максимальный срок. Наиболее выгодными будут условия по депозитам на 6-9 месяцев. Яна Аверина добавляет, что размещение средств на срок от 6 месяцев удобно для финансового планирования — по отдельным вкладам проценты можно получать ежемесячно, формируя дополнительный источник дохода.

Управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин также считает, что сейчас рынок ориентирован на среднесрочные депозиты. По оценке ВТБ, доля такого привлечения с сентября прошлого года выросла на 3 п.п. На сроки до года приходятся почти 94% объемов рублевых вкладов.

— В ближайшие месяцы мы не ожидаем изменения этой тенденции. Вкладчики будут размещать свои средства преимущественно на сроки до полугода, — говорит Никулин.

Юлия Афанасьева предлагает выбирать максимально длинные депозиты.

— И будьте внимательны, если ваши риски минимальны, не перепутайте депозит и инвестиционный продукт банка (такие продукты не застрахованы и несут риски), — предупреждает она.

Сергей Никулин прогнозирует, что сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21% приведет к дальнейшей стабилизации рынка, в ближайшие месяцы ставки по вкладам в российских банках снизятся на 0,5-1 п.п. При этом весной у вкладчиков еще будет возможность разместить свои средства под 19-20% годовых.

— Наши эксперты сохраняют свой прогноз на этот год по росту рынка пассивов физлиц до 68 трлн рублей, ждем новый рекорд. Одним из основных драйверов роста выступят полученные вкладчиками процентные доходы, которые в этом году составят около 9 трлн рублей. Основной спрос придется на рублевые вклады, — комментирует Никулин.

Фондовый рынок. Горизонт вложения растет

В ожидании стабилизации денежно-кредитной политики инвесторы увеличивают горизонт вложения, перераспределяя активы в более долгосрочные инструменты, тем самым фиксируют высокие ставки.

— Улучшение инфляционных ожиданий может привести к снижению ключевой ставки, а значит, будет наблюдаться повышенный интерес к фондовому рынку. Инвесторы в подобной ситуации перераспределяют свои портфели в долгосрочные долговые и сберегательные инструменты, а также в акции крупнейших компаний, фонды, — рассуждает Сергей Никулин.

По его словам, сейчас инструментарий для вложения средств широк. Так, действует программа долгосрочных сбережений (ПДС) с софинансированием от государства, налоговыми преференциями и инвестиционным доходом.

— С ее запуска мы наблюдаем повышенный спрос среди консервативных инвесторов. Запуск нового типа ИИС, в котором сочетаются возможности получения налогового вычета и освобождение доходов от налогообложения. Паевые фонды на акции и облигации, фонды недвижимости, цифровые активы, структурные ноты и вложения в золото. Фишка года ― так называемые бандлы. Это сочетание депозита с альтернативными вложениями, например с ПДС или ПИФ, или инструментами страхования, где, делая вложения в инвестиционно-страховой продукт, инвестор получает повышенную ставку по депозиту, тем самым у клиента формируется диверсифицированный портфель, оптимальный с точки зрения риска/доходности, — говорит Сергей Никулин, управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области.

Юлия Афанасьева обращает внимание на тот факт, что на фондовом рынке, в отличие от банка, инвестор может быть кредитором предприятий без посредников — покупая облигации, или даже владельцем собственного предприятия — покупая акции. Соответственно, доходности будут потенциально выше, как и риски.

— Даже люди с небольшим опытом могут найти на фондовом рынке интересные и достаточно консервативные решения для своих портфелей, которые помогут им на долгое время сохранить доход по текущей ставке, а при необходимости еще и застраховаться от изменения курса доллара, — говорит аналитик.

Наталья Голубева напоминает, что подбор инвестиционных инструментов всегда должен основываться на потребностях клиента. Важно учитывать горизонт инвестирования, ожидания по доходу, оценивать уровень риска, присущий тому или иному инструменту, и понимать ключевые плюсы и минусы каждого продукта.

— Например, в зависимости от динамики котировок акций на рынке можно как получить доходность заметно выше, чем по депозитам, так и потерять значительную долю вложенных средств. Если в настоящий момент недостаточно опыта, то лучше выбрать доверительное управление, где опытные управляющие самостоятельно управляют средствами клиента за небольшое вознаграждение, — поясняет она. — С другой стороны, многие инвестиционные продукты обладают рядом налоговых и юридических преимуществ, что также важно оценивать при выборе варианта вложения средств. Например, программа долгосрочных сбережений позволяет получить налоговый вычет до 88 тысяч рублей и софинансирование от государства до 36 тысяч рублей ежегодно.

Драгметаллы бьют рекорды

Золото остается одним из наиболее прибыльных активов: по данным Центробанка России, за 2024 год доходность по нему составила 43%, за 2023 год — 46%. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), потребительский спрос на золото по итогам 2024 года в России увеличился на 6,2% и составил 75,6 тонны. Так, спрос на слитки и инвестиционные монеты в РФ составил 34,4 тонны (+9%), а спрос на ювелирные украшения за год вырос на 4% ― до 41,2 тонны. В расчете на душу населения закупки золота выросли до 0,52 г на человека.

На днях цена золота показывала подъем до $2953 за унцию — это новый исторический максимум.

— Драгоценные металлы последние 2 года стремительно растут в цене. Только за прошлый год золото подорожало почти на 50%, и ожидается дальнейший рост, — говорит Ирина Чернощук. ― Золото ― наиболее стабильный актив, который защищает в период геополитической нестабильности. Особенно хорошо его использовать для долгосрочных сбережений. Самый доступный вариант — покупка золота в виде обезличенных металлических счетов. В этом случае не возникает сложностей с хранением, проще продать и купить можно любой объем от 0,1 грамма.

Также большую динамику демонстрирует серебро. По данным аналитиков ФГ «Финам», его стоимость в 2024 году выросла на 21,5%. С начала 2025-го серебро показывает опережающий подъем по сравнению с золотом: +15% против +11%. Максимум цены на серебро, показанный в феврале, — $33,2 за унцию — самый высокий уровень с конца октября 2024 года.

— На фоне благоприятных перспектив в экономике на этот год те отрасли, которые в основном потребляют серебро (солнечная энергетика, электроника, медицина, технологии связи 5G), демонстрируют растущий спрос на этот металл. Мы допускаем, что в 2025 году рынок серебра останется дефицитным, — комментирует ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Недвижимость. Дешевле не будет

Что касается недвижимости, то, по мнению Натальи Голубевой, она исторически является инструментом инвестирования, который способен защитить портфель от инфляции.

— При этом коммерческая недвижимость приносит арендную плату, что обеспечивает стабильный поток денежных средств. Стоимость коммерческой недвижимости с годами исторически увеличивается. Таким образом, инвестор может рассчитывать не только на регулярный доход, но и на прирост капитала после реализации объекта недвижимости, — поясняет она.

Голубева отмечает, что сейчас спросом пользуется инвестирование в недвижимость через закрытый паевой фонд, где клиент становится совладельцем объектов коммерческой недвижимости в коллективной форме владения, таких как складские комплексы и light industrial — производственно-складские комплексы для среднего и малого бизнеса.

Ирина Чернощук согласна, что недвижимость ― один из стабильно растущих активов.

— Бывает коррекция и небольшое снижение. Но если посмотреть на динамику цен в горизонте 10-20 лет, то мы увидим стабильный рост. При этом за последние годы недвижимость выросла в цене на 20-50%. Если недвижимость сдается в аренду, то это еще стабильный ежемесячный доход. При этом срок службы и эксплуатации у зданий продолжительный, поэтому цена из-за «амортизации» снижается незначительно. При покупке квартиры в ипотеку арендные платежи могут компенсировать расходы на обслуживание кредита. Через несколько лет задолженность будет погашена, а собственник получит еще и прибыль от роста стоимости квадратного метра. Если есть хотя бы минимальный первоначальный взнос и вы подходите под условия льготной государственной программы «Семейная ипотека», то есть смысл приобрести квартиру по этой программе, в том числе с инвестиционной целью, — поясняет эксперт.

Александр Бойко, девелопер, президент холдинга TS Group, обращает внимание на тот факт, что сегодня банки обещают вкладчикам от 22 до 24% годовых на лаге в 3 года. Застройщики, по его словам, предлагают ту же самую доходность на недвижимость. Бойко также уверен, что квадратный метр не будет стоить дешевле, так как инфляция тянет цены вверх, и строители должны на нее реагировать.

— В перспективную, пользующуюся спросом недвижимость есть смысл вкладывать. У такой недвижимости есть перспектива роста. Например, с 155 тысяч рублей за квадратный метр до 172 с лишним тысяч за «квадрат», как в одном из наших проектов. Инвестор — это не обязательно человек, вкладывающий деньги в недвижимость на старте строительства, чтобы ее продать. Это, если можно так выразиться, строитель собственной квартирной карьеры. То есть человек может создать для себя инвестиционную программу и постепенно вкладываться в расширение квартиры, когда у него появится потребность или дополнительные деньги, — рассуждает Бойко. — Сегодня каждый инвестор считает сам, что ему выгодно. Он может пойти в банк, положить деньги и надеяться, что через 4 года, сняв их со счета, купит хотя бы половину от того, что может взять сегодня на старте продаж. А может сразу купить недвижимость. Однозначно, ключевую ставку будут снижать. Она убийственна для экономики. Мы прекрасно понимаем, что в среднесрочной перспективе ставка ЦБ принципиально не изменится, чтобы быть приемлемой для бизнеса. А в перспективе 2-3 лет она будет стремиться к 12%.

Юлия Афанасьева с иронией отмечает, что настоящие инвесторы в недвижимость внесены в список «Форбс».

— Если вашего имени нет в списке миллиардеров, то не обманывайте себя. Ваше вложение ― не инвестиция, а спекуляция. Ведь главный закон инвестиций — диверсификация! А диверсифицировать портфель внутри такого актива, как недвижимость, можно только при наличии сотни миллионов долларов, если не больше. Пора прекратить путать понятия. Эта путаница дает ложное представление о безопасности вложений. Но риски отсутствия диверсификации при вложении в недвижимость — это не все. Согласно статистическим данным, исследованиям медианной стоимости недвижимости в РФ, стоимости недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге с 1998 года, рост цен на недвижимость не обогнал инфляцию, — констатирует аналитик.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке новостроек Новосибирска сформировался навес из 60 тысяч квартир от застройщиков. Еще около 16 тысяч готовы выставить на продажу инвесторы в недвижимость.