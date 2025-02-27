Рекламодателям

Эксперты оценили доступные новосибирцам инструменты инвестирования

  • 27/02/2025, 09:00
Эксперты оценили доступные новосибирцам инструменты инвестирования
В ожидании снижения ключевой ставки жители региона начинают активнее изучать, куда вложить деньги

В феврале Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне, но эксперты прогнозируют, что «потепление» на рынке не за горами. Об этом свидетельствует и тот факт, что интерес вкладчиков постепенно начал переориентироваться с годовых на полугодовые депозиты. В рамках круглого стола, организованного Infopro54, представители банковского, инвестиционного рынка и рынка недвижимости поделились своими прогнозами о том, «Какие продукты будут интересны на рынке в 2025 году в условиях снижения ключевой ставки».

Ранее эксперты предупреждали, что рекордный объем средств, размещенных на вкладах в банках, может стать проблемой после того, как ставка Банка России пойдет вниз. Напомним, по данным Сибирского ГУ ЦБ, по итогам 2024 года прирост средств на вкладах населения в Новосибирской области составил 26% — 858,9 млрд рублей.

Депозиты. Зафиксировать доходность

В ожидании снижения ключевой ставки наиболее эффективными финансовыми инструментами для размещения свободных денежных средств остаются депозиты и накопительные счета, поскольку они позволяют зафиксировать текущий высокий уровень доходности, отметила заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПСБ (ПАО) Яна Аверина.

Заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПСБ (ПАО)

По ее словам, предложение по вкладам на рынке сегодня доходит до 30%, что дает возможность вкладчикам значительно приумножить свой капитал.

— Мы видим, что интерес клиентов к классическим банковским продуктам с гарантированной доходностью достаточно высок. Как показывает наша статистика по Новосибирску, по итогам 2024 года рост портфеля срочных вкладов физических лиц в сравнении с 2023 годом составил 31,36%, — констатирует Яна Аверина.

Заместитель руководителя АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Новосибирске Ирина Чернощук также уверена, что самый простой и популярный инструмент сегодня — это вклады.

— Несмотря на разворот тренда и начало снижения ставок по вкладам, депозиты остаются выгодным инструментом, позволяющим не только защитить свои сбережения от инфляции, но и приумножить их. Реальная доходность по вкладам (за вычетом инфляции) составляет более 10%, что является очень хорошим доходом, — подчеркивает эксперт.

Управляющий филиалом «Банк Уралсиб» (ПАО) в Новосибирске Наталья Голубева к преимуществам банковских вкладов относит:

  • надежность (вклады защищены государственной системой страхования);
  • простоту и доступность (ставка фиксируется договором вклада, распоряжение счетом доступно как в офисе, так и в личном кабинете Банка);
  • защиту от инфляции;
  • психологический комфорт в пассивном получении процентов по вкладу.

Юлия Афанасьева, аналитик ФГ «Финам», добавляет, что некоторые банки дают за депозиты дополнительные бонусы: страховки, бесплатное обслуживание карт, что также привлекает клиентов.

Управляющий филиалом «Банк Уралсиб» (ПАО) в Новосибирске —  Плюс депозитов в том, что их использование не требует специальной финансовой подготовки, доходность по ним гарантирована, строго определены сроки ее получения. По классическим депозитам банки, как правило, предлагают более высокую доходность, чем по вкладам с дополнительными опциями. Сейчас максимальную доходность банки дают по депозитам на сроки 3 и 6 месяцев, на более длинные сроки проценты ниже, что связано в том числе с ожиданием снижения ключевой ставки в горизонте полугода, — комментирует Ирина Чернощук.

По ее словам, учитывая тренд на снижение ставок, сейчас имеет смысл зафиксировать высокую доходность на максимальный срок. Наиболее выгодными будут условия по депозитам на 6-9 месяцев. Яна Аверина добавляет, что размещение средств на срок от 6 месяцев удобно для финансового планирования — по отдельным вкладам проценты можно получать ежемесячно, формируя дополнительный источник дохода.

Управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин также считает, что сейчас рынок ориентирован на среднесрочные депозиты. По оценке ВТБ, доля такого привлечения с сентября прошлого года выросла на 3 п.п. На сроки до года приходятся почти 94% объемов рублевых вкладов.

— В ближайшие месяцы мы не ожидаем изменения этой тенденции. Вкладчики будут размещать свои средства преимущественно на сроки до полугода, — говорит Никулин.

Юлия Афанасьева предлагает выбирать максимально длинные депозиты.

— И будьте внимательны, если ваши риски минимальны, не перепутайте депозит и инвестиционный продукт банка (такие продукты не застрахованы и несут риски), — предупреждает она.

Сергей Никулин прогнозирует, что сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21% приведет к дальнейшей стабилизации рынка, в ближайшие месяцы ставки по вкладам в российских банках снизятся на 0,5-1 п.п. При этом весной у вкладчиков еще будет возможность разместить свои средства под 19-20% годовых.

— Наши эксперты сохраняют свой прогноз на этот год по росту рынка пассивов физлиц до 68 трлн рублей, ждем новый рекорд. Одним из основных драйверов роста выступят полученные вкладчиками процентные доходы, которые в этом году составят около 9 трлн рублей. Основной спрос придется на рублевые вклады, — комментирует Никулин.

Фондовый рынок. Горизонт вложения растет

В ожидании стабилизации денежно-кредитной политики инвесторы увеличивают горизонт вложения, перераспределяя активы в более долгосрочные инструменты, тем самым фиксируют высокие ставки.

Управляющий ВТБ в Новосибирской области

— Улучшение инфляционных ожиданий может привести к снижению ключевой ставки, а значит, будет наблюдаться повышенный интерес к фондовому рынку. Инвесторы в подобной ситуации перераспределяют свои портфели в долгосрочные долговые и сберегательные инструменты, а также в акции крупнейших компаний, фонды, — рассуждает Сергей Никулин.

По его словам, сейчас инструментарий для вложения средств широк. Так, действует программа долгосрочных сбережений (ПДС) с софинансированием от государства, налоговыми преференциями и инвестиционным доходом.

— С ее запуска мы наблюдаем повышенный спрос среди консервативных инвесторов. Запуск нового типа ИИС, в котором сочетаются возможности получения налогового вычета и освобождение доходов от налогообложения. Паевые фонды на акции и облигации, фонды недвижимости, цифровые активы, структурные ноты и вложения в золото. Фишка года ― так называемые бандлы. Это сочетание депозита с альтернативными вложениями, например с ПДС или ПИФ, или инструментами страхования, где, делая вложения в инвестиционно-страховой продукт, инвестор получает повышенную ставку по депозиту, тем самым у клиента формируется диверсифицированный портфель, оптимальный с точки зрения риска/доходности, — говорит Сергей Никулин, управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области.

Юлия Афанасьева обращает внимание на тот факт, что на фондовом рынке, в отличие от банка, инвестор может быть кредитором предприятий без посредников — покупая облигации, или даже владельцем собственного предприятия — покупая акции. Соответственно, доходности будут потенциально выше, как и риски.

— Даже люди с небольшим опытом могут найти на фондовом рынке интересные и достаточно консервативные решения для своих портфелей, которые помогут им на долгое время сохранить доход по текущей ставке, а при необходимости еще и застраховаться от изменения курса доллара, — говорит аналитик.

Банк УралсибНаталья Голубева напоминает, что подбор инвестиционных инструментов всегда должен основываться на потребностях клиента. Важно учитывать горизонт инвестирования, ожидания по доходу, оценивать уровень риска, присущий тому или иному инструменту, и понимать ключевые плюсы и минусы каждого продукта.

— Например, в зависимости от динамики котировок акций на рынке можно как получить доходность заметно выше, чем по депозитам, так и потерять значительную долю вложенных средств.  Если в настоящий момент недостаточно опыта, то лучше выбрать доверительное управление, где опытные управляющие самостоятельно управляют средствами клиента за небольшое вознаграждение, — поясняет она. — С другой стороны, многие инвестиционные продукты обладают рядом налоговых и юридических преимуществ, что также важно оценивать при выборе варианта вложения средств. Например, программа долгосрочных сбережений позволяет получить налоговый вычет до 88 тысяч рублей и софинансирование от государства до 36 тысяч рублей ежегодно.

Драгметаллы бьют рекорды

Золото остается одним из наиболее прибыльных активов: по данным Центробанка России, за 2024 год доходность по нему составила 43%, за 2023 год — 46%. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), потребительский спрос на золото по итогам 2024 года в России увеличился на 6,2% и составил 75,6 тонны. Так, спрос на слитки и инвестиционные монеты в РФ составил 34,4 тонны (+9%), а спрос на ювелирные украшения за год вырос на 4% ― до 41,2 тонны. В расчете на душу населения закупки золота выросли до 0,52 г на человека.

На днях цена золота показывала подъем до $2953 за унцию — это новый исторический максимум.

— Драгоценные металлы последние 2 года стремительно растут в цене. Только за прошлый год золото подорожало почти на 50%, и ожидается дальнейший рост, — говорит Ирина Чернощук. ― Золото ― наиболее стабильный актив, который защищает в период геополитической нестабильности. Особенно хорошо его использовать для долгосрочных сбережений. Самый доступный вариант — покупка золота в виде обезличенных металлических счетов. В этом случае не возникает сложностей с хранением, проще продать и купить можно любой объем от 0,1 грамма.

Драгметаллы бьют рекорды

Фото: ru.freepik.com/Автор: DC Studio

Также большую динамику демонстрирует серебро. По данным аналитиков ФГ «Финам», его стоимость в 2024 году выросла на 21,5%. С начала 2025-го серебро показывает опережающий подъем по сравнению с золотом: +15% против +11%. Максимум цены на серебро, показанный в феврале, — $33,2 за унцию — самый высокий уровень с конца октября 2024 года.

Ведущий аналитик ФГ «Финам»— На фоне благоприятных перспектив в экономике на этот год те отрасли, которые в основном потребляют серебро (солнечная энергетика, электроника, медицина, технологии связи 5G), демонстрируют растущий спрос на этот металл. Мы допускаем, что в 2025 году рынок серебра останется дефицитным, — комментирует ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Недвижимость. Дешевле не будет

Что касается недвижимости, то, по мнению Натальи Голубевой, она исторически является инструментом инвестирования, который способен защитить портфель от инфляции.

— При этом коммерческая недвижимость приносит арендную плату, что обеспечивает стабильный поток денежных средств. Стоимость коммерческой недвижимости с годами исторически увеличивается. Таким образом, инвестор может рассчитывать не только на регулярный доход, но и на прирост капитала после реализации объекта недвижимости, — поясняет она.

Голубева отмечает, что сейчас спросом пользуется инвестирование в недвижимость через закрытый паевой фонд, где клиент становится совладельцем объектов коммерческой недвижимости в коллективной форме владения, таких как складские комплексы и light industrial — производственно-складские комплексы для среднего и малого бизнеса.

Недвижимость. Дешевле не будет

Фото: ru.freepik.com/Автор: diana.grytsku

Ирина Чернощук согласна, что недвижимость ― один из стабильно растущих активов.

— Бывает коррекция и небольшое снижение. Но если посмотреть на динамику цен в горизонте 10-20 лет, то мы увидим стабильный рост. При этом за последние годы недвижимость выросла в цене на 20-50%. Если недвижимость сдается в аренду, то это еще стабильный ежемесячный доход. При этом срок службы и эксплуатации у зданий продолжительный, поэтому цена из-за «амортизации» снижается незначительно. При покупке квартиры в ипотеку арендные платежи могут компенсировать расходы на обслуживание кредита. Через несколько лет задолженность будет погашена, а собственник получит еще и прибыль от роста стоимости квадратного метра. Если есть хотя бы минимальный первоначальный взнос и вы подходите под условия льготной государственной программы «Семейная ипотека», то есть смысл приобрести квартиру по этой программе, в том числе с инвестиционной целью, — поясняет эксперт.

Девелопер, президент холдинга TS GroupАлександр Бойко, девелопер, президент холдинга TS Group, обращает внимание на тот факт, что сегодня банки обещают вкладчикам от 22 до 24% годовых на лаге в 3 года. Застройщики, по его словам, предлагают ту же самую доходность на недвижимость. Бойко также уверен, что квадратный метр не будет стоить дешевле, так как инфляция тянет цены вверх, и строители должны на нее реагировать.

— В перспективную, пользующуюся спросом недвижимость есть смысл вкладывать. У такой недвижимости есть перспектива роста. Например, с 155 тысяч рублей за квадратный метр до 172 с лишним тысяч за «квадрат», как в одном из наших проектов. Инвестор — это не обязательно человек, вкладывающий деньги в недвижимость на старте строительства, чтобы ее продать. Это, если можно так выразиться, строитель собственной квартирной карьеры. То есть человек может создать для себя инвестиционную программу и постепенно вкладываться в расширение квартиры, когда у него появится потребность или дополнительные деньги, — рассуждает Бойко. — Сегодня каждый инвестор считает сам, что ему выгодно. Он может пойти в банк, положить деньги и надеяться, что через 4 года, сняв их со счета, купит хотя бы половину от того, что может взять сегодня на старте продаж. А может сразу купить недвижимость. Однозначно, ключевую ставку будут снижать. Она убийственна для экономики. Мы прекрасно понимаем, что в среднесрочной перспективе ставка ЦБ принципиально не изменится, чтобы быть приемлемой для бизнеса. А в перспективе 2-3 лет она будет стремиться к 12%.

Аналитик ФГ «Финам»Юлия Афанасьева с иронией отмечает, что настоящие инвесторы в недвижимость внесены в список «Форбс».

— Если вашего имени нет в списке миллиардеров, то не обманывайте себя. Ваше вложение ― не инвестиция, а спекуляция. Ведь главный закон инвестиций — диверсификация! А диверсифицировать портфель внутри такого актива, как недвижимость, можно только при наличии сотни миллионов долларов, если не больше. Пора прекратить путать понятия. Эта путаница дает ложное представление о безопасности вложений. Но риски отсутствия диверсификации при вложении в недвижимость — это не все. Согласно статистическим данным, исследованиям медианной стоимости недвижимости в РФ, стоимости недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге с 1998 года, рост цен на недвижимость не обогнал инфляцию, — констатирует аналитик.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке новостроек Новосибирска сформировался навес из 60 тысяч квартир от застройщиков.  Еще около 16 тысяч готовы выставить на продажу инвесторы в недвижимость

Фото базовое: ru.freepik.com/Автор: pressfoto. Фото экспертов предоставлены пресс-службами банков, из личных архивов экспертов

294

Рубрики : Рынки

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Пронедвижимость новостройки Новосибирска недвижимость


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат

Геннадий Шишебаров: Опровержение доводов, которые приводятся в защиту обвиняемого, — это пинг-понг

По Конституции РФ, если следователь или прокурор не отбил теннисный мячик, поданный стороной защиты, то они проиграли в состязании
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Выручка резидентов новосибирского Технопарка увеличилась до 60 млрд рублей
27/02/25 10:00
Бизнес
Александр Прокопенко: Жилой комплекс «Ясный» — это история про творчество в загородной недвижимости
27/02/25 9:15
Недвижимость
Эксперты оценили доступные новосибирцам инструменты инвестирования
27/02/25 9:00
Рынки
Лидеры общепита за год открыли в России более 1000 новых точек
26/02/25 19:00
Бизнес
Глухарь из Шерегеша гоняет сноубордистов со склона горы
26/02/25 18:30
Общество
В Новосибирске открылся первый в России филиал Центра новых медиа
26/02/25 17:30
Бизнес Власть
В регионе создан эффективный маршрут содействия занятости участников СВО
26/02/25 17:25
Власть
Пациенты новосибирской скорой окунутся в мир лакшери от пятизвездочного отеля
26/02/25 17:00
Губернатор поставил задачи по реализации новых нацпроектов в регионе
26/02/25 16:45
Власть
Новосибирский банкир Игорь Ким приобрел «Фольксваген Банк РУС»
26/02/25 16:30
Бизнес
Мэрия ищет подрядчика для благоустройства сквера имени Бугакова в Новосибирске
26/02/25 16:00
Общество
Компания «Роскосмоса» остановила торги по модернизации новосибирских трамваев
26/02/25 15:30
Бизнес Промышленность
МТС защитила жителей Новосибирска от почти полувека нежелательных разговоров
26/02/25 15:23
Технологии
Компания «Газпром газораспределение Томск» сменила название
26/02/25 15:00
Бизнес
Киберполицейские предупредили о рисках облачного хранения данных
26/02/25 14:30
Бизнес ПроБизнес
Новый автомобильный бренд выходит на российский рынок
26/02/25 14:00
Облаву на мигрантов устроили силовики в складах Wildberries в Новосибирске
26/02/25 13:30
Общество Право&Порядок
В Новосибирске из-за роста турпотока растет популярность апартаментов
26/02/25 13:05
Недвижимость
Нелегальную автостоянку для фур создали на Хилокской в Новосибирске
26/02/25 13:00
Право&Порядок
10 лабораторий для подготовки ИТ-специалистов созданы в Новосибирской области
26/02/25 12:55
Власть
Популярное
Толпа мигрантов напала на полицейских, пытаясь отбить своего земляка
26/02/25 18:00
Директор школы рассказал подробности драки из-за фото в Новосибирске
25/02/25 17:00
«Глупый народ!»: устроившая ДТП иностранка обманула пострадавшую и оскорбила её за доверчивость
25/02/25 16:30
Новосибирцам рассказали о смертельной опасности ангины
25/02/25 11:30
Нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске
24/02/25 18:30
Носки из шоколада предложила дарить на 23 февраля кондитер из Новосибирска
23/02/25 11:44
Новости компаний
Пациенты новосибирской скорой окунутся в мир лакшери от пятизвездочного отеля
26/02/25 17:00
Энергетики выявляют энерговоров и «черных» майнеров с помощью граждан
26/02/25 9:05
Уралсиб увеличил портфель гарантий для бизнеса в 1,5 раза в 2024 году
25/02/25 9:05
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-10 лучших кредитных карт для снятия наличных
24/02/25 11:24
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
21/02/25 9:05
Grand Autograph вошел во Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий
20/02/25 11:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска