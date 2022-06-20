В Новосибирской области анонсировали новые меры поддержки для промышленников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил профильным подразделениям регионального правительства — Минпромторгу, Минэкономразвития и Агентству инвестиционного развития — проработать меры поддержки промышленному сектору экономики. Такое поручение со ссылкой на выступление президента РФ на экономическом форуме губернатор озвучил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Первое направление работы для указанных подразделений касается промышленных кластеров.

— Имеются в виду дополнительные средства поддержки промышленным кластерам, — говорит глава региона. — Нужно сформировать окончательно существующие кластеры.

Второе направление — это промышленная ипотека.

— У нас есть опыт оказания содействия в создании индустриальных парков, поиске объектов недвижимости для появления новых производств, — поясняет Андрей Травников. — Нужно активно вступить в переговоры с теми предприятиями, кто готов предоставить площади или, наоборот, заинтересован в расширении производственных помещений.

Ещё ряд инициатив, касающихся отдельных отраслей промышленности и возможных по итогам переговоров на форуме с отдельными инвесторами губернатор в ходе оперативного совещания озвучивать не стал, аргументировав пословицей «деньги любят тишину».

Помимо промышленников, поддержка предполагается и застройщикам. Этому посвящены корректировки в проект областного бюджета текущего года, анонсированные в ходе совещания министром финансов области Виталием Голубенко.

— На заседании правительства мы рассмотрим первые наши корректировки закона об областном бюджете, которые посвящены нескольким моментам, — сообщил министр. — Один из главных — компенсация влияния удорожания строительных ресурсов и снятие рисков для своевременного выполнения строительных работ на объектах социальной сферы.

Напомним, что в ходе форума между правительством Новосибирской области и ДОМ.РФ было подписано соглашение по строительству нескольких социальных объектов в Новосибирске, в частности, на территории Военного городка.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области планируют создать экотехнопарк.