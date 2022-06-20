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В Новосибирской области анонсировали новые меры поддержки для промышленников

  • 20/06/2022, 12:35
Автор:
новости Новосибирска
По итогам поручений президента на экономическом форуме.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил профильным подразделениям регионального правительства — Минпромторгу, Минэкономразвития и Агентству инвестиционного развития — проработать меры поддержки промышленному сектору экономики. Такое поручение со ссылкой на выступление президента РФ на экономическом форуме губернатор озвучил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Первое направление работы для указанных подразделений касается промышленных кластеров.

Имеются в виду дополнительные средства поддержки промышленным кластерам, говорит глава региона. Нужно сформировать окончательно существующие кластеры.

Второе направление это промышленная ипотека.

У нас есть опыт оказания содействия в создании индустриальных парков, поиске объектов недвижимости для появления новых производств, поясняет Андрей Травников. Нужно активно вступить в переговоры с теми предприятиями, кто готов предоставить площади или, наоборот, заинтересован в расширении производственных помещений.

Ещё ряд инициатив, касающихся отдельных отраслей промышленности и возможных по итогам переговоров на форуме с отдельными инвесторами губернатор в ходе оперативного совещания озвучивать не стал, аргументировав пословицей «деньги любят тишину».

Помимо промышленников, поддержка предполагается и застройщикам. Этому посвящены корректировки в проект областного бюджета текущего года, анонсированные в ходе совещания министром финансов области Виталием Голубенко.

На заседании правительства мы рассмотрим первые наши корректировки закона об областном бюджете, которые посвящены нескольким моментам, сообщил министр. Один из главных компенсация влияния удорожания строительных ресурсов и снятие рисков для своевременного выполнения строительных работ на объектах социальной сферы.

Напомним, что в ходе форума между правительством Новосибирской области и ДОМ.РФ было подписано соглашение по строительству нескольких социальных объектов в Новосибирске, в частности, на территории Военного городка.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области планируют создать экотехнопарк. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика производство господдержка бизнес


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