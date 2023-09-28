Курсанты десантировались с «Терминаторов» под Новосибирском

Курсанты учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища отработали навыки десантирования из вертолёта Ми-8 АМТШ «Терминатор» в Новосибирской области. Прыжки совершались на площадке аэродрома «Бердск Южный». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Будущие десантники выполняли прыжки с парашютом с высоты 800 метров.
– Военнослужащим было необходимо приземлиться на указанной площадке, затем выйти в назначенный район и отработать задачи по скрытному выдвижению к объектам условного противника, – говорится в сообщении.
Такие занятие — это ключевая часть подготовки будущих разведчиков.
Ранее редакция сообщала о том, что члена террористической группировки задержали при попытке поджога воинской части в Новосибирске.
Фото предоставлено пресс-службой Центрального военного округа
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