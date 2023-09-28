Пыль, грязь, плохие дороги: новосибирцы поделились ассоциациями о регионе

— Мы провели социологический опрос, результаты которого нас удивили, — сообщила на пресс-конференции Анна Павлова.

Речь идет об ассоциациях, которые возникают при упоминании Новосибирской области у ее жителей, гостей региона, а также у пользователей интернета:

Жители региона говорили об Обском море (10%), Оперном театре (9%), плохих дорогах (8%), а также о пыли и грязи (8%).

Туристы называли зоопарк (15%), Сибирь (14,8%), мороз и снег (14.2%) а также красивый город (13%).

Про данным опроса Ростуризма через интернет, Новосибирск — это динамичный, научный и комфортный город.

По данным Минэкономразвития региона, сейчас в области работают 293 турфирмы, 84 хостела, 269 гостиниц, 22 санатория, 107 баз отдыха, 55 детских оздоровительных лагерей — всего 13,7 тысячи мест размещения. Число ночевок в регионе в этом году уже составило 3,8 млн (+2% к 2022 году). На территории региона находятся 54 памятника природы, 29 театров, 119 музеев. В ведомстве отмечают, что туризм обслуживает 2,3% экономики региона.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск остается в десятке лучших городов-миллионников по качеству жизни.