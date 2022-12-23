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Экс-депутата, сбившего ребенка, освободили от уголовной ответственности

  • 23/12/2022, 13:10
Депутата сбившего ребенка освободили
Уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон.

Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области Сергей Мамонтов освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон.

Напомним, что, по версии следствия, Мамонтов, находясь за рулём автомобиля, совершил наезд на ребёнка, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший мальчик был госпитализирован.

— В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном, — сообщают в следственном управлении СК по Новосибирской области. — Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и. о.  Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, обвинительное заключение подготовлено и передано в суд. Одновременно, как сообщают в ведомстве, в отношении экс-депутата возбуждено административное дело по поводу причинения вреда здоровью ребёнка.

Ранее сообщалось о том, что к этому моменту Сергей Мамонтов был вначале исключён из партии «Единая Россия» и её депутатского объединения в Татарском райсовете, причём ещё до суда и начала следствия. Затем 9 ноября по ходатайству Следственного управления и Татарской межрайонной прокуратуры суд досрочно прекратил его депутатские полномочия.

 

Ранее редакция сообщала о том, что завершено расследование в отношении экс-депутата Татарского райсовета.

Фото pixabay.com — JerzyGorecki

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовно дело депутат сбил ребенка


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