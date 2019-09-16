«Экология–Новосибирск» заинтересовалась кофе

Гендиректор ООО «Экология–Новосибирск» Лариса Анисимова, рассказывая об итогах работы компании в первом полугодии 2019 года на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента, сообщила, что регоператор готовит проект по раздельному сбору и утилизации кофейного жмыха. Сейчас компания ищет партнеров- организации общественного питания, а также сельскохозяйственные компании, которые использовали бы его в качестве удобрения.

Как уточнили в «Экологии–Новосибирск» в ответ на запрос редакции InfoPro54, речь идет о внедрении органических фракций ТКО в сельскохозяйственный оборот, поставке отработанного кофейного жмыха предприятиям сельскохозяйственного сектора.

— Органические отходы могут использоваться для подкормки растений. Сухой проваренный кофе добавляют в грунт, компост или воду для полива. В нем нет химических примесей, его полезные свойства улучшают структуру почвы, — говорится в ответе регоператора.

Приступить к реализации проекта компания планирует в середине 2021 года.

Директор ООO «Дело Вкуса» Владимир Тонконог считает, что ориентировочно в месяц новосибирцы потребляют около 100 тонн кофе. После приготовления напитка остаются около 70-80 тонн жмыха, то есть около 840-960 тонн в год.

— С одной стороны, объем не маленький. Возможно, действительно стоит задуматься — куда его утилизировать, как-то перерабатывать. С другой — за 15 лет работы на рынке чая и кофе я, в принципе, не встречался с такой проблемой, как утилизация кофейного жмыха. Ни в одной стране, — поясняет Тонконог. — Его используют в косметологии для изготовления масок, скрабов и т.д. Но чаще всего жмых просто выбрасывают, как обычные пищевые отходы. Это же не пластик, а натуральный продукт.

В то же время собеседник InfoPro54 отметил, что компания «Дело Вкуса» экспериментирует с кофейным жмыхом, изучая, как его внесение в почву скажется на росте растений. Пока эксперимент проводится на клумбах около офиса компании.

Основательница сети кофеен «Академия Кофе» Татьяна Павлова также отметила, что никаких проблем с утилизацией кофейного жмыха у игроков этого рынка нет.

— Кофейный жмых не является регламентированным отходом, который нужно утилизировать определенным образом, как батарейки. Это просто обычные отходы, которые выбрасываются со всеми ТКО, — говорит Павлова. — Но если бы его кто-то стал забирать, мы были бы рады. Интерес к кофейному жмыху ранее проявляла компания «Мира», которая хотела использовать его в своих спа-центрах в качестве скрабов, но почему-то передумала. О цене продажи жмыха я бы сейчас говорить не стала. Возможно, мы бы просто его отдавали, так как зарабатываем на другом.

Рынок сбыта кофейного жмыха пока в регионе отсутствует. Председатель Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области Алексей Сальников сообщил, что еще ни разу не сталкивался с использованием кофейного жмыха в качестве удобрения.

— На рынке такого предложения, как удобрение полей кофейным жмыхом, нет. Ну, пусть мне его привозят, я попробую запахивать его в свои поля в качестве органического продукта, как навоз, пивную барду. Но бесплатно. И если будет централизованный сбор — ездить по кофейням и собирать жмых я точно не буду, — сообщил Сальников. — Как жмых повлияет на плодородие почвы? Совершенно не понимаю! Честно говоря, я бы уж лучше куриный навоз принял (в котором повышенное содержание азота) как азотное удобрение.

В базе 2ГИС в рубрике «Кофейня» указанцо 460 организаций, «Кофе с собой» — 984 точки.

Фото: pixabay.com, автор- eliasfalla