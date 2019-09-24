Kuzina ускорилась

Увеличенная плотность графика открытий и форматное разнообразие — плановый результат новой стратегии саморазвития. Стратегии, в которой большое внимание уделено финансированию посредством эмиссии коммерческих облигаций.

Взяв на себя роль эмитента, компания намерена форсировать развитие как в родном городе, так и в регионах экспансии. До конца года еще три кондитерских Kuzina откроются в Якутске и две — в Москве. А в обозримом будущем, в 2020-2021 годах число кондитерских Kuzina в Москве должно утроиться. Расширение присутствия в столице компания планирует добиваться как с опорой на франчайзи, так и на собственный менеджмент. А финансовым ресурсом для ускорения стали коммерческие облигации. Организатором инвестиционной программы выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт».

Облигации, как оказалось, «ушли влет». Они приобретены частными инвесторами по номинальной стоимости на первичных торгах в течение одного биржевого дня. Всего в обращении находятся 5,5 тысячи облигаций. Инвесторы будут получать по ним ежемесячный доход, исходя из ставки 15% годовых. В сентябре 2021 года компания вправе пересмотреть ставку на оставшиеся 2 года обращения облигационного займа.

Непосредственно заемщиком выступило одно из основных юридических лиц в структуре бизнеса — ООО «Кузина», под управлением которого находятся 19 из 57 кондитерских Kuzina.

Сейчас выпуск облигаций становится менее затратным способом привлечения дополнительных средств, чем классическое банковское кредитование, обрастающее все более сложными условиями допуска. Но при том, что коммерческие облигации — альтернатива банковским кредитам, для стартапов, для дебютантов бизнеса они в этой роли недоступны в принципе. Входными параметрами, установленными биржей, является наличие действующего бизнеса с безупречной кредитной историей и сформированным брендом, выручка свыше 150 млн рублей со стабильно ростовой динамикой (Выручка «Кузины» по итогам первого полугодия 2019 года составила 193,8 млн рублей. — Ред.).

Коммерческие облигации как ресурс развития среднего и малого бизнеса — сравнительно новая реалия для России, хотя на мировом финансовом рынке существуют уже давно. В России тема подтормаживала из-за «сырости» законодательно-регламентной базы. Впрочем, база эта в конце концов сформировалась, за регистрацию и мониторинг займов взялся Национальный расчетный депозитарий. Впервые эта практика появилась в России в 2016-м — практически в разгар федерализации сети Kuzina (на московском рынке общепита бренд Kuzina представлен с 2015 года, сейчас в Москве действуют 8 кондитерских). За это время компания в достаточной мере выросла для публичного долгового рынка.

На сибирском рынке общепита Kuzina выглядит как первопроходец этой практики, однако большое будущее коммерческих облигаций эксперты в принципе видят именно в этом сегменте.

— Общепит и другие сферы сервисного бизнеса (малого и среднего) — наиболее заинтересованные пользователи этой практики, — отмечает управляющий партнер ГК «Росконсалтинг» Игорь Винокуров. — Для них это возможность быстро и выгодно привлекать средства для развития. Для инвесторов это низкий порог входа и хорошие проценты с надежными условиями, а для эмитентов — возможность быстро получить финансирование без необходимости передавать во владение долю компании. Ожидаемо, что в ближайшие года два число компаний-эмитентов возрастет в 4-5 раз.

Сеть кондитерских Kuzina была основана в 2003 году в Новосибирске. В 2015-м компания вышла на московский рынок. Сейчас сеть насчитывает 57 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске и Москве. Стратегия развития компании подразумевает 3 основных формата: магазин у дома, магазин в торговом центре, а также корнер в БЦ, транспортном хабе и ВУЗе. Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи.