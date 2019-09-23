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МБС нацелился на рынок оборудования для лабораторной диагностики

В ближайших планах компании — выйти на производство до 50 анализаторов в год.
  • 23/09/2019, 16:38
Автор: Юлия Данилова
МБС нацелился на рынок оборудования для лабораторной диагностики
«У нас наполеоновские планы по освоению российского рынка оборудования для лабораторной диагностики».

— Автоматизированный иммунный анализатор закрытого типа «Элиза» — российское устройство, которое производится в Новосибирске. Часть узлов мы закупаем, но большая часть ключевых компонентов и алгоритмов — наша разработка. Анализатор рассчитан на проведение более 200 анализов в час, — рассказал в кулуарах форума «Технопром» проектный менеджер компании ООО «Медико-биологический Союз» (МБС, резидент Технопарка) Иван Сербин.

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Производство анализатора на площадке компании в Технопарке ведет ООО «Диапроцесс» (входит в Группу компаний «Медико-биологический Союз»). В конце 2017 года на оборудование получено регистрационное удостоверение. В 2019 году план по производству — 20 штук.

— У нас наполеоновские планы по освоению российского рынка оборудования для лабораторной диагностики. В стране 10-12 тысяч лабораторий разного размера. Не в каждой нужен такой анализатор, но мы рассчитываем, что для нескольких десятков процентов лабораторий оно будет интересно. В наших ближайших планах — выйти на производство до 50 анализаторов в год, — подчеркнул Сербин.

Стоит отметить, выходя на рынок диагностического оборудования, «Медико-биологический союз» получает синергетический эффект, так как параллельно увеличивает продажи реагентов для диагностики.

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— У нас полностью российская реагентика, мы не зависим от поставок из-за рубежа, —  говорит собеседник InfoPro54. — Себестоимость анализа для лаборатории получается ниже, чем с использованием зарубежных аналогов, при получении сопоставимых результатов.

Сейчас на анализаторе новосибирской компании проводятся 4 основных вида анализов: на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис. В планах компании — развитие линейки реагентов для диагностики гормонов, биомаркеров жидкостей человека (кровь, слюна и т.д.).

ООО «Медико-биологический Союз» (ранее ЗАО) создано в 1992 году выпускниками Новосибирского государственного университета и стало одной из первых биотехнологических компаний России. Сегодня является одним из крупнейших российских производителей наборов реагентов для ИФА-диагностики инфекционных заболеваний человека, а также производитель референс-материалов для контроля качества диагностических исследований. С 2009 года является резидентом Технопарка.

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