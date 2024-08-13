Квартира Новосибирска возглавила рейтинг самых маленьких арендных квартир в Сибири

Квартира Новосибирска возглавила топ-10 самых маленьких и одновременно дорогих арендных квартир в Сибирском федеральном округе. Ее площадь — 11 кв. метров. Хозяин студии, которая расположена на улице Дачной, просит за проживание в ней 34 тысячи рублей в месяц.

— Владелец планирует получать более 3 тыс. рублей с квадратного метра. Столь высокие ценники характерны для Арбата, окрестностей «Москва-Сити» и пляжной зоны Центрального района Сочи, — комментируют эксперты «Циан».

Вторую строчку рейтинга заняла квартира площадью 12 кв. м в панельном доме почти на самой границе Норильска. За нее придется отдавать по 25 тыс. рублей каждый месяц.

Замыкает топ-3 студия-«гостинка» площадью 12 кв. метров в Железнодорожном районе Красноярска. В ее прайсе прописана сумма 14 тыс. рублей за месяц проживания.

— Красноярск лидирует в СФО по количеству малогабаритных квартир, предназначенных для сдачи в аренду. Объем местной выборки почти такой же, как у всех остальных сибирских городов вместе взятых, — отмечают эксперты «Циан».

Четвертую строчку рейтинга занимает студия в одной из старых пятиэтажек в Томске. Площадь юнита составляет 12,4 кв. метра, из которых 2 кв. м приходятся на санузел. Месяц проживания стоит 15 тыс. рублей.

На пятом месте квартира в поселке Чкаловский (восточная часть города Омска). Ее площадь — 14 кв. метров. Собственник сдает квартиру за 11 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, в топ вошли квартиры в Барнауле (14 кв. метров за 15 тысяч рублей), Иркутске (14 кв. метров за 16 тысяч рублей), Кемерове (16 кв. метров за 16 тысяч рублей), город Топки в Кемеровской области (18,7 кв. метров за 10 тысяч рублей) и Новокузнецке (19,8 кв. метров за 15 тысяч рублей в месяц)

По данным сервиса, всего в Сибирском федеральном округе на витрину выставлено около 200 квартир с габаритами до 20 кв. метров.

Напомним, независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отмечал, что ежемесячный ипотечный платеж в Новосибирске уже сегодня превышает арендные ставки в 3,1 раза. По подсчетам эксперта, например, ежемесячный платеж по ипотеке за 2-комнатную квартиру в новостройке площадью 55 кв. метров в среднем составляет около 109,4 тысяч рублей. Тогда как арендная ставка на начало августа была на уровне 35,2 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что аренда однокомнатных квартир в Новосибирске за год подорожала на треть.