Шесть человек осуждено за браконьерство в заказнике под Новосибирском

Суд вынес приговор по уголовному делу о браконьерстве в заказнике федерального значения «Кирзинский» Новосибирской области.

Всего было осуждено шесть человек.

– Подсудимые, вступив в предварительный сговор, в период осени-зимы 2022 г. осуществляли незаконную охоту в государственном природном заказнике федерального значения «Кирзинский», входящем в заповедник «Васюганский», при этом подсудимые Воевода Е.А., Платонов А.В., Канарев В.В., Уфимцев А.П. (инспектора заповедника «Васюганский»), осуществляя незаконную охоту, использовали свое служебное положение, – отмечается в сообщении Барабинского районного суда Новосибирской области.

Подсудимые признали вину полностью, им было отказано в ходатайствах.

Директору ООО «ТК Сибирь-Контейнер» Владимиру Салуяну назначен штраф в размере 550 000 рублей, также его лишили права охотиться на 1,5 года.

Главе ООО «ПП АКОР» Александру Колесниченко суд определил штраф в 650 000 рублей с лишением права охотиться на срок 2 года.

Инспекторы получили от 1,6 до 2,6 лет условного срока, также им запрещено заниматься охраной природных территорий от 1,5 до 2 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что медведя, задравшего двух коров, убили в Новосибирской области.