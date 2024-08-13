«Экспертиза по причине смерти готова»: истязавшие годовалую дочь мигранты похоронили ее во дворе дома в Новосибирске

В Новосибирске начался судебный процесс над гражданка одной из стран ближнего зарубежья, обвиняемая в истязании собственного ребенка.

— По версии следствия, в период с июня по август 2021 года обвиняемая, воспитывающая полуторагодовалую дочь, систематически причиняла ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев за непослушание даже по малозначительному поводу. В августе 2021 года малолетняя скончалась, при этом мать в медицинские учреждения не обратилась, а самостоятельно осуществила захоронение дочери, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев». Иностранку отправили в СИЗО.

Трагическая история с загадочной смертью годовалой девочки из семьи нелегальных мигрантов потрясла жителей Новосибирска. О погибшем младенце правоохранители узнали только спустя почти 2,5 года после ее смерти, когда жуткие кадры избиений малышки и ее похорон облетели социальные сети.

До момента огласки вопиющего случая многодетная семья из Узбекистана несколько лет проживала в Новосибирске без регистрации. Мать занималась детьми, а отец работал на местном рынке.

Маленькая Сафия* появилась на свет в 2020 году и стала четвертым ребенком у супругов.

Как вспоминают соседи семьи, младшенькой доставалось по полной: длительное время шлепки, удары и плач малышки эхом раздавались по всей улице.

— Все знали, что лупила она ее без повода и почем зря. Никто не вмешивался. Чужая семья — потемки, да и у них же свои, видать, обычаи. Может так воспитывают, — рассказывала Infopro54 одна из соседок семьи погибшей девочки, Екатерина.

По словам собеседницы, новосибирцы настолько привыкли к рыданиям маленькой девочки и воплям ее матери, что даже перестали обращать на это внимание. Лишь спустя время поняли, что плача ребенка во дворе семьи больше не слышно. И опять же, особо не придали этому значение.

Прошли годы, прежде чем видео с жестоким избиением малышки увидели пользователи соцсетей. Именно они, не подозревавшие ни о существовании Сафии, ни об истязаниях, ни о ее родителях, забили тревогу.

Следователи эксгумировали тело годовалой девочки отправили его на экспертизу. Однако, как сообщил Infopro54 источник, близкий к следствию, специалисты не установили причинно-следственной связи между нанесенными ребенку побоями и ее смертью.

— Экспертиза готова. Согласно заключению экспертизы, причина смерти не в побоях, — пояснил собеседник. Читать по теме «Лупила без повода»: семья мигрантов похоронила годовалую дочь во дворе частного дома в Новосибирске. Подробнее…

*Имя девочки изменено по этическим соображениям.