Аренда однокомнатных квартир в Новосибирске за год подорожала на треть

За год средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Новосибирской области выросла на 31%. Снять «однешку» в городе, по данным ЦИАН, сегодня в среднем можно за 27.7 тысяч рублей. Причем с начала 2024 года эта ставка немного снизилась — на 1.8%.

За «двушку» придется в среднем заплатить 37,1 тысячу рублей. За год цена аренд этих квартир повысилась на 25%, причем с начала 2024 года цены на них продолжают расти — на 1,9%.

В других городах Сибири стоимость аренды «однешки» за год подросла от 19% до 40%. В лидерах динамики Новокузнецк — 20,4 тысячи рублей. Не смотря на такую динамику это минимальный показатель стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах Сибири, приведенный ЦИАН. Причем 33% из динамики пришлось на первый квартал 2024 года. По этому показателю Новокузнецк на втором месте в России после Калининграда (+34% до 30,7 тысяч рублей). В Омске с начала 2024 года ставка аренды «однешки» выросла на 8,9%, в Барнауле — на 6,4%. В остальных городах округа ставки аренды в первом квартале немного снизились.

Что касается «двушек», то их аренда подорожала за год от 11% до 35%. В лидерах роста оказался Омск — до 30,6 тысяч рублей. С начала 2024 года больше всех упали цены на аренду двухкомнатных квартир ы Иркутске — на 10,4%, по этому показателю регион лидирует в России. В Омске, Томске и Барнауле стоимость аренды в первом квартале росла — на 13,3%, 10,8%, и 2.6%% соответственно. В остальных городах округа снижалась

В среднем по России за аренду «однешки» по итогам 1 квартала придется заплатить 25.2 тысячи рублей, на 28% больше, чем годом ранее. За квартал 2024 года цена выросла на 4,7%. За «двушку» — 36,2 тысячи, на 24% и 5.3% больше соответственно.

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