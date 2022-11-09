Квартира с ремонтом от 17 661 рублей в месяц в «Квартале у реки Аквамарин»

Стартовали продажи квартир в 17-этажном доме «Квартала у реки Аквамарин», который ввели в эксплуатацию в октябре 2022 года. Комплекс на берегу Яринского залива реки Обь возводит крупный сибирский холдинг – «Томская домостроительная компания». За 50 лет работы «ТДСК» ни разу не задержала сдачу объекта.

Жителям квартала «Аквамарин» доступен отдых на благоустроенной набережной, спортивных и детских площадках. Территория комплекса закрыта и оснащена системой видеонаблюдения, за порядком следит собственная управляющая компания. Для автомобилистов оборудованы парковочные места, также планируется строительство наземного многоуровневого парковочного комплекса.

Дорога до центра Новосибирска на машине займёт 15 минут за исключением часа пик. Уехать можно и на общественном транспорте: рядом с кварталом оборудована остановка «Завод Судоремонтный», где проезжают автобус № 16 и маршрутка №2. По мере роста микрорайона планируется открытие новых транспортных маршрутов.

Семьям с детьми будет комфортно в квартале: во дворе расположен детский сад №196, в шаговой доступности – школа №69. Есть и торговый центр, основную площадь которого занимает супермаркет.

В сданном доме представлены квартиры с классическими планировками и студии, площадь – от 34 до 81 м². Стоимость начинается от 3,58 млн рублей. При покупке квартиры в ипотеку минимальный ежемесячный платёж составит 17 661 рубль в месяц*. Узнайте подробнее о наличии квартир, актуальные цены и планировки на сайте «Квартала у реки Аквамарин».

*Расчёт для квартиры площадью 34,65 м², 3 580 000 руб. по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми базовая», 5,7% годовых. Предоставляется банком ВТБ (ПАО). Первоначальный взнос 15%, срок кредита 30 лет. Ставка 5,7% действует при условии комплексного страхования. Заёмщики — граждане РФ, с ребёнком, рождённым с 01.01.18 по 31.12.22, либо с ребёнком-инвалидом до 18 лет, рождённым не позднее 31.12.2022. Сумма кредита для – до 6 млн руб. Валюта кредита – рубли. Условия действительны на момент публикации. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Генеральная лицензия Банка России №1000.

Предоставленная информация, визуализация не являются публичной офертой. Приведённые данные могут быть изменены. Наличие квартир, актуальные цены и планировки уточняйте в отделе продаж.

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