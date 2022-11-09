Новосибирский застройщик выходит на рынок Омской области

Группа компаний «Первый строительный фонд» планирует участвовать в строительстве многоквартирных домов на территории Омской области. Представители застройщика обратились в пресс-службу правительства за информацией о наличии перспективных площадок комплексного развития на незастроенной территории для реализации своих проектов, и сообщили, что компания собирается участвовать в аукционах на предоставление земельных участков под застройку в Омске. Об этом говорится в пресс-релизе правительства региона.

— Омск — очень светлый, чистый город, с очень богатой историей. Первый раз я был здесь на открытии прекрасного ледового дворца «G-Drive Aренa» — очень понравился комплекс, он заслуживает своих вложений. Второй раз был пару недель назад по приглашению Сбера и сегодня приехал специально, чтобы встретиться с вами. Исполнительный директор нашей компании уже в десятый раз, по-моему, в вашем городе, изучил всё вдоль и поперёк. Мы работаем в Новосибирске, но банк Сбер настоятельно рекомендует выходить на омский рынок, и мы готовы выйти на жилищное строительство, на социальные объекты, — у нас богатейший опыт, уже наметили кое-какие планы, надеюсь, что на следующий год в это время мы уже увидим первые результаты, — прокомментировал решение компании генеральный директор ООО «Первый строительный фонд» Майис Мамедов.

В качестве первого шага для захода на омский рынок застройщик рассматривает проекты жилищного строительства. Затем компания планирует включаться в решение задач развития социальной инфраструктуры региона: подхватывать строительство детских садов, учебных заведений, новых объектов здравоохранения. Собственное строительное производство и сервисные компании позволяют гарантировать качество и соблюдение сроков строительства.

Совместная работа восьми предприятий в составе Группы компаний «Первый строительный фонд» охватывает полный цикл возведения зданий от выбора земельного участка до передачи ключей новоселам. Группа компаний имеет собственное производство всех основных стройматериалов: бетона, кирпича и крупных панелей, что позволяет использовать при строительстве любую технологию домостроения: панельное, кирпичное.

ООО «Первый строительный фонд» занимает одну из лидирующих позиций на строительном рынке г. Новосибирска. Более двух десятилетий компания возводит жилые дома, жилищные комплексы и микрорайоны. За время своей работы компания ввела порядка 1 млн. кв.м жилья, помещений общественного назначения, а также подземные автостоянки, торговые и спортивно-оздоровительные центры и объекты социального назначения. Застройщик часто входит в десятку строительных компаний-лидеров по объему введенного в эксплуатацию жилья среди строительных организаций Новосибирска.