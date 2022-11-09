Моряку-срочнику с затонувшего весной крейсера «Москва» прислали повестку

Петербургский военкомат прислал повестку моряку с «Москвы», служившему корабельным коком, который не выходил на связь с родными с апреля текущего года — после того, как крейсер затонул, сообщает «Фонтанка».
В повестке военком Александр Воронин просит явиться в военкомат с целью уточнения документов воинского учёта по мобилизации.
— За неявку в указанное время и место без уважительной причины вы можете быть привлечены к ответственности, — говорилось в сообщении.
По рассказу одного из друзей моряка, парень поступил на срочную службу осенью прошлого года. После происшествия на крейсере «Москва» друзья связались с теми, кто выжил после тех событий: «За некоторое время до взрыва он пошёл на склад за едой, а после его никто не видел».
После Минобороны РФ озвучило официальную версию: в результате крушения крейсера «Москва» в апреле один член экипажа погиб, еще 27 пропали без вести.
В администрации Фрунзенского района издание проинформировали, что в рамках частичной мобилизации им нужно было отправить очень много повесток за небольшой срок.
— Базы данных районного военкомата не всегда имели актуальные сведения. К сожалению, ошибки случались, — прокомментировал пресс-секретарь Михаил Калинин. Он добавил, что администрация обязательно разберётся с повесткой срочника с крейсера «Москва».
Ранее редакция сообщала, что на «Госуслугах» теперь можно обжаловать призыв по частичной мобилизации.
Фото: wikipedia.org
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