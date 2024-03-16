Квартиру и машину выиграли на выборах в Новосибирске

Имена счастливчиков, которые в первый день выборов, стали обладателями квартиры и машины назвали в эфире телеканала ОТС.

По итогам первого дня викторины «Москвич» достался мужчине по имени Сергей. Сибиряк до сих пор не может поверить в свою удачу и говорит, что ему впервые в жизни так крупно повезло.

А вот кто стал обладателям квартиры, ведущим викторины выяснить не удалось. Победитель с номером в лотерее 262350 не взял трубку, когда ему звонили с радостной новостью. Но здесь будет все честно и ему обязательно вручат ключи от выигранных квадратных метров.

У остальных участников розыгрыша есть еще шанс попытать удачу. Викторина продолжится 16 и 18 марта.

Напомним, накануне выборов все жители региона могли зарегистрироваться на специальном сайте «Новосибирская область в истории России», ответить на вопросы, проголосовать на избирательном участке или электронным способом, а дальше ждать результатов розыгрыша. Победителей выбирают при помощи генератора случайных цифр. Самые ценные призы ― квартиры и автомобили, но кроме них можно выиграть бытовую технику, электронику, путевки на отдых.