Полиция проверила стройки с мигрантами в Новосибирске

Очередное мероприятие по проверке соблюдения миграционного законодательства провели сотрудники МВД в Новосибирске. На этот раз объектами контроля стали строительные площадки. Многим известно, что именно в таких местах чаще всего можно встретить иностранных специалистов. Большинство из них находится в нашей стране нелегально.

― В результате проведенной работы выявлено 336 правонарушений в сфере миграции. Возбуждено 44 административных дела за незаконное осуществление трудовой деятельности на строительных объектах, ― прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Наказанию также подвергли и работодателей, которые допустили на стройки мигрантов и нарушили закон.

По итогам рейда суды вынесли постановления о выдворении из России 56 иностранных специалистов.

Ранее редакция рассказывала, что ФСБ перекрыла канал незаконной миграции. Были задержаны двое жителей Новосибирска, которые занимались легализацией иностранцев в России.