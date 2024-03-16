Никита Кологривый встал в планку с эпатажной блогершей в Новосибирске

В кинотеатре «Победа» на фестивале кино «Семейные традиции» (16+) эпатажная блогерша Ольга Платонова обратила на себя внимание известного артиста. Она даже умудрилась провернуть с ним свою фишку ― постоять вместе в планке. Такие физкультминутки Ольга устраивает со многими знаменитостями и в разных общественных местах. Женщина уже стояла в планке в самолете, в электричке, на сцене Оперного театра, на арене цирка.

Отказать такой яркой женщине, которая пришла на фестиваль в красивом кокошнике, Кологривый не смог.

― Они вместе расположились на полу, около минуты постояли. Специально подняли одну ногу, чтобы усложнить себе задачу. Ольга успела хлопнуть Никиту по ягодице. Актер чуточку смутился даже. После спортивной паузы Никита отправился раздавать автографы, ― передает с места событий корреспондент Infopro54.

Желающих пообщаться или просто увидеть актера, который сам родом из Новосибирска, оказалось очень много. Билеты на фестиваль закончились за долго до его начала.