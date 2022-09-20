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Квартиру в центре Новосибирска можно приобрести по субсидированной ставке от 0,7%

  • 20/09/2022, 10:00
Застройщик совместно с банком ПАО «ВТБ» запустил программу, в рамках которой можно приобрести квартиру в строящемся Доме «Воздух» по ставке от 0,7%*.

НедвижимостьДом находится в центре Новосибирска, в пешей доступности от трёх станций метро. Его расположение на пересечении улиц Некрасова и Семьи Шамшиных создаёт отличную транспортную доступность.

Для автовладельцев оборудован бесплатный паркинг на нулевом этаже. На подземной парковке можно приобрести машиноместо. При этом даже без автомобилей жители будут чувствовать себя комфортно: рядом находятся детские сады, школы, спортзалы, кофейни и магазины.

Во дворе оборудована детская площадка и зона воркаута. Также застройщик разбил сад круглогодичного цветения, где высадил более 6,5 тысяч растений: ели, сосны, липы, сирень, яблоню. Двор расположен на стилобате на уровне второго этажа, поэтому жители будут защищены от шума городских магистралей и встреч со случайными прохожими.

Сдача второй очереди строительства Дома «Воздух» запланирована на IV квартал 2023. Стоимость квартир варьируется от 5,2 до 12 млн рублей. По мере завершения объекта цены будут меняться. Следующее подорожание произойдет уже в октябре 2022 года. Первый Дом «Воздух» уже построен и сдан, там тоже можно приобрести квартиры. Подобрать удобный способ покупки и комфортный вариант вам помогут в отделе продаж по телефону: +7 (383) 285-30-62.

Телефон отдела продаж +7 (383) 285-30-62
Сайт Дома «Воздух» 

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*Ставка 0,7% годовых доступна в рамках программы ПАО Банк «ВТБ» «Семейная ипотека» до получения Акта ввода в эксплуатацию на срок кредитования от 12 до 360 месяцев при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жильё у застройщика-партнёра банка: ООО «СЗ «ДОМ 3», при первоначальном взносе от 15%. Минимальная сумма кредита — 600 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Кредит предоставляется гражданам РФ, заключить кредитный договор в рамках Программы нужно не позднее 31.12.2022 г. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.vtb.ru. Реклама. Ипотека предоставляется ПAO Банк «ВТБ». Генеральная лицензия Банка России № 1000. Не является публичной офертой.

Реклама. Рекламодатель ООО «СП «Дом Воздух»

Фото предоставлено ООО «СП «Дом Воздух»

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Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость ипотека Дом Воздух


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