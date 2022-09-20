Квартиру в центре Новосибирска можно приобрести по субсидированной ставке от 0,7%

Дом находится в центре Новосибирска, в пешей доступности от трёх станций метро. Его расположение на пересечении улиц Некрасова и Семьи Шамшиных создаёт отличную транспортную доступность.

Для автовладельцев оборудован бесплатный паркинг на нулевом этаже. На подземной парковке можно приобрести машиноместо. При этом даже без автомобилей жители будут чувствовать себя комфортно: рядом находятся детские сады, школы, спортзалы, кофейни и магазины.

Во дворе оборудована детская площадка и зона воркаута. Также застройщик разбил сад круглогодичного цветения, где высадил более 6,5 тысяч растений: ели, сосны, липы, сирень, яблоню. Двор расположен на стилобате на уровне второго этажа, поэтому жители будут защищены от шума городских магистралей и встреч со случайными прохожими.

Сдача второй очереди строительства Дома «Воздух» запланирована на IV квартал 2023. Стоимость квартир варьируется от 5,2 до 12 млн рублей. По мере завершения объекта цены будут меняться. Следующее подорожание произойдет уже в октябре 2022 года. Первый Дом «Воздух» уже построен и сдан, там тоже можно приобрести квартиры. Подобрать удобный способ покупки и комфортный вариант вам помогут в отделе продаж по телефону: +7 (383) 285-30-62.

Телефон отдела продаж +7 (383) 285-30-62

Сайт Дома «Воздух»

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