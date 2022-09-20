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Директора строительной компании заключили под стражу

  • 20/09/2022, 09:09
мошенничество в особо крупном размере
До этого он находился под домашним арестом.

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 19.09.2022 в отношении генерального директора ПФК «Агросервис» Сергея Григорьева изменена мера пресечения: с домашнего ареста на заключение под стражу до марта 2023 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Постановление не вступило в законную силу

Григорьев был задержан Управлением ФСБ по Новосибирской области по подозрению в хищении более 20 млн рублей и помещён под домашний арест в марте 2022 года.

— УФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность генерального директора строительной производственно-коммерческой фирмы, подозреваемого в мошенничестве при строительстве объектов в рамках муниципальных контрактов, — сообщает информагентство. — На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ следственным управлением УМВД РФ по Новосибирску в отношении директора коммерческой фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, в 2018 году при проведении работ по капремонту и реставрации в многоквартирном доме подозреваемый похитил 14 млн руб. якобы за работы, которые на самом деле не выполнялись. Ещё более 7 млн руб директор «Агросервиса», как считают в правоохранительных органах, получил при строительстве детсада и яслей в рамках нацпроекта «Демография», завысив стоимость работ. Напомним, что уголовное дело по данному эпизоду было возбуждено в конце октября прошлого года. Ранее, в июне 2021 года суд Октябрьского района Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении гендиректора ООО ПФК «Агросервис» ещё по одному эпизоду, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый в результате своих действий причинил ущерб ФКУ «Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» на сумму более 134 млн рублей.

Напомним, что «Агросервис» выступает генподрядчиком строительства административного здания по ул. Романова в центре Новосибирска, под крышу которого должны заехать ряд подразделений мэрии, не «прописанных» в основном здании на Красном проспекте. Также компания выступала подрядчиком по строительству гимназии №3  в Советском районе Новосибирска. А также являлась подрядчиком строительства общежития НГТУ.

 

Ранее редакция сообщала об аресте застройщика — депутата Заксобрания Новосибирской области. 

Фото pixabay  — 4711018

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Мошенничество в особо крупном размере арест застройщика


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