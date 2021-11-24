Квартиры на высоте — вклад в комфорт и эстетику

В клубном доме ALMOND, «Расцветай на Ядринцевской» и ЖК «Расцветай на Гоголя» есть квартиры, соответствующие таким параметрам. С верхних этажей там открывается вид на шикарный урбанистический пейзаж столицы Сибири, есть возможность любоваться восходами, закатами, а ночью — огнями большого города.

В доме бизнес-класса ALMOND на 8 этаже представлено жилье с высотой потолков 3,6 м. Есть варианты квартир с террасами. Их главное достоинство — дополнительное пространство на свежем воздухе. Здесь можно организовать локацию для отдыха и спорта, рабочее место или зимний сад.

В «Расцветай на Ядринцевской» («бизнес-лайт») на 25-м клубном этаже расположены квартиры свободной планировки площадью от 69 до 105 кв. м с потолками 3,4 м.

Преимущества высоких потолков очевидны. Они дают ощущение простора и легкости, в квартирах свободно циркулирует воздух, такие помещения кажутся комфортными и просторными.

В ЖК «Расцветай на Гоголя» комфорт-класса есть эксклюзивный для Новосибирска формат — квартиры с потолками 5,6 м. В наличии — жилье площадью 91 и 114 кв. м.

Эргономика такого пространства позволяет зонировать его «по вертикали»: разводить места для работы и отдыха. Потолок 5,6 м дает возможность обустроить в квартире второй этаж и расположить там спальню, детскую или уединенный рабочий кабинет. Организация второго этажа увеличивает площадь такого жилья минимум на 30%.

Квартиры можно приобрести с использованием ипотечных программ банков-партнеров* застройщика. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья.

*Банки-партнеры: Сбер, Банк ДОМ.РФ, АО «Альфа-Банк» и др.