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В Новосибирске создали туристическую полицию

  • 24/11/2021, 16:56
Автор:
Новости Новосибирска
Новое спецподразделение должно обеспечить комфорт и безопасность граждан других стран во время их пребывания на территории региона, патрулировать пешеходные зоны и консультировать иностранных туристов.

В Новосибирске в преддверии проведения крупных международных спортивных соревнований – Чемпионата мира по волейболу в 2022 году и Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд в 2023 году – создана туристическая полиция, сообщает пресс-служба ведомства.

В специализированный взвод на базе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Новосибирску вошли сотрудники полка ППС и других подразделений органов внутренних дел. По информации регионального ГУ МВД России, претенденты были отобраны специальной комиссией после прохождения тестирования и испытаний по физической и огневой подготовке. Сотрудникам нового подразделения предстоит пройти обучение, включающее в том числе курсы психологии, иностранных языков и языка жестов.

Руководитель Главка поставил перед сотрудниками созданного подразделения такие задачи, как обеспечение комфорта и безопасности граждан других стран во время их пребывания на территории региона, патрулирование пешеходных зон и консультирование иностранных туристов.

В ведомстве уточнили, что сферой ответственности нового подразделения полиции, помимо сопровождения спортивных и праздничных массовых мероприятий, станет и охрана общественного порядка на территории популярных мест отдыха горожан и гостей города, объектов спорта и культуры.

— Сотрудники туристической полиции также будут оказывать содействие отдыхающим в решении возникающих вопросов, — заключила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: скрин видео с сайта ГУ МВД России по НСО

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : туристическая полиция ГУ МВД России по НСО


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