Квартиры у метро стоят на 30 процентов дороже в Новосибирске

Аналитики 2ГИС рассчитали, сколько стоит жилье в 10 мин ходьбы от станций метро в городах, где есть подземка. Выяснилось, что средняя цена 1 кв. м. такого жилья — 250 000 руб., что на 55 200 руб. больше, чем средняя цена квадрата в городе.

При этом, Новосибирск попал в тройку городов с самой значительной разницей между стоимостью жилья у метро и в среднем по городу. Так, в Санкт-Петербурге квадратный метр в пешей доступности от станций стоит на 53% дороже, В Москве — на 45% (509 тыс.), а в Новосибирске — на 42% (226 тыс.).

Интересно, что в Новосибирске больше квартир, приближенных к метро, чем в Санкт-Петербурге. Специалисты сервиса насчитали в нашем городе 170 тысяч таких квартир и объяснили это высокой концентрацией многоэтажек у станций.

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Азат Ибрагимов подтвердил общую статистику, хотя разницу в цене указал не столь значительную.

— Удаленность недвижимости от метро, безусловно, влияет на ее стоимость, — говорит он. — Самые близкие к станциям квартиры будут стоить дороже на 15-30%. И чем дальше от метро, тем они будут дешевле.

Также эксперт уточнил, что стоимость квартиры зависит не только от расстояния до метро, но и от района.

— Если взять за основу стандартную однокомнатную квартиру 33 квадратных метра, то ее цена в шаговой доступности от метро «Золотая нива» в среднем будет 4 миллиона рублей. Точно такая же квартира у метро «Октябрьская» обойдется уже в 6 миллионов, потому что этот район более престижный, здесь находится деловой центр Новосибирска и много элитной недвижимости, — пояснил Азат Ибрагимов.

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