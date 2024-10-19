Жители Новосибирска против налога на бездетность

Большинство жителей Новосибирска — 85% — высказались против идеи введения налога на бездетность. К такому выводу пришли участники опроса, проведённого сервисом Superjob.
Инициатива, касающаяся введения налога на бездетность, получила широкий резонанс в обществе.
60% — однозначно против, 25% — скорее против. Женщины чаще мужчин выражают несогласие (90% против 80%).
Жители Новосибирска в возрасте до 34 лет чаще других выступают против этой инициативы (73% против 56% среди респондентов старше 45 лет).
— Вместо того чтобы наказывать людей за отсутствие детей, государству стоило бы сосредоточиться на улучшении условий жизни, поддержке семей и создании условий, при которых люди захотят заводить детей добровольно, — говорится в сообщении сервиса.
Большинство жителей Новосибирска, которые не имеют детей, также не поддержали введение налога. Среди тех, кто не планирует заводить детей в ближайшее время, такой позиции придерживаются 94%, а среди тех, кто не хочет иметь детей, — 96%.
Стоит отметить, что с января по июль 2024 года количество родившихся детей составило 14 534.
Ранее редакция сообщала о том, что за лето новосибирцы съели около 15 тонн шоколада.
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