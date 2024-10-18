Все нарушения по Правобережному мусорному полигону в Новосибирске исправлены

Суд первой инстанции сегодня отказал в удовлетворении иска общественникам, которые протестуют против строительства нового мусорного полигона на правом берегу Новосибирска.

— Прокуратура выдала заключение о том, что основания для отмены распоряжения о переводе земель из категории сельхозназначения в земли промышленности отсутствуют, по причине того, что представленные доводы несущественны, — говорится в телеграм-канале общественников.

При этом общественники отметили, что ответчик, правительство Новосибирской области, «скрупулезно и оперативно устранил все указанные ими нарушения».

— На сегодняшнем заседании, представители правительства в своих выступлениях сделали акцент не на юридических аргументах в свою защиту, а по сути, вели усиленную пропаганду того, что планируемый МСК с полигоном не нарушит прав жителей на благоприятную окружающую среду благодаря применению новейших технологий. В качестве примера ссылались на Европейские государства, — подчеркивается в комментарии.

Общественники заявили, что выходят на высшие судебные инстанции — идут в кассацию.

Ранее в телеграм-канале сообщалось, что участок, на котором планируется разместить Правобережный полигон, находится на расстоянии 19 км от Новосибирска.

— В современных реалиях 5-7 лет и это уже практически черта города, — констатируют общественники. — Понятно, что чем ближе полигон к городу, тем дешевле обходиться регоператору вывоз мусора. Именно это является основным аргументом чиновников в отстаивании планов размещения МСК с полигоном вблизи сел Плотниково и Жеребцово. Однако, как нам стало известно, власти Барнаула приняли для себя иной подход. Свой мусорный полигон они планируют возвести в близи г.Павловск и с.Боровикова — а это примерно 70 км от центра Барнаула.

Авторы телеграм-канала отмечают, что предлагали альтернативные участки, которые находятся на расстоянии менее 70 км от центра Новосибирска по ГБШ.

Напомним, в ноябре 2023 в регионе было подписано концессионное соглашение по строительству КПО «Правобережный». На его ввод в эксплуатацию отводился 21 месяц после регистрации всех договоров аренды земельных участков, необходимых для проектирования и строительства концессионного объекта.

Ранее редакция рассказывала о том, что «Российский экологический оператор» обещал предоставить «Спецавтохозяйству» льготное финансирование на создание полигонов для утилизации ТКО, если проект будут соответствовать всем требованиям. 16 октября в прямом эфире представители МУП «Спецавтохозяйство» сообщили, что оба полигона должны быть сданы в 2025 году.