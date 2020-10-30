Квартиры в новостройках у метро Фрунзенская

Квартиры у метро «Фрунзенская», расположенные в старинном Адмиралтейском районе, относятся к премиальной недвижимости. В окружении комплекса находится огромное количество достопримечательностей: Исаакиевский и Троицкий соборы, дворец династии Юсуповых, Екатерингофский парк, Новая Голландия, театр оперы и балета. Апарт-комплекс Promenade это 16 этажный жилой корпус. Из апартаментов на верхних этажах открываются живописные виды на соборы и крыши Петербурга. По близости живописные набережные Обводного канала и Фонтанки.
Все эти и многие другие достопримечательности наделяют этот район статусом культурного наследия нашей страны. Апартаменты Promenade отличаются повышенным комфортом, продуманной планировкой, сдаются «под ключ». Покупая такую недвижимость, можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что на рынке вторичного жилья она будет иметь неизменно высокий спрос при сдаче в аренду или перепродаже, а цена на нее будет расти из года в год.
Для проведения бизнес-отделки используются исключительно экологически чистые материалы и качественное оборудование:
Цветовые решения и дизайн выбираются в соответствии с общей стилистикой помещений.
Исторический центр Северной столицы был застроен еще до начала прошлого века, и подавляющее большинство домов и сооружений здесь охраняются законом и не подлежит сносу. Свободных участков осталось очень мало, а желающих купить квартиры гораздо больше.
Группа «Аквилон» реализует элитное жилье от застройщика у метро «Фрунзенская». Покупая квадратные метры в этом жилом комплексе, вы гарантирует себе комфортную жизнь в окружении всего самого необходимого. Покупая квартиру вы получаете ряд преимуществ:
Наши менеджеры помогут вам подобрать квартиру в новостройке в соответствии с пожеланиями и финансовыми возможностями.
Фото с сайта Аквилон
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