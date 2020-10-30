Квартиры в новостройках у метро Фрунзенская

Квартиры у метро «Фрунзенская», расположенные в старинном Адмиралтейском районе, относятся к премиальной недвижимости. В окружении комплекса находится огромное количество достопримечательностей: Исаакиевский и Троицкий соборы, дворец династии Юсуповых, Екатерингофский парк, Новая Голландия, театр оперы и балета. Апарт-комплекс Promenade это 16 этажный жилой корпус. Из апартаментов на верхних этажах открываются живописные виды на соборы и крыши Петербурга. По близости живописные набережные Обводного канала и Фонтанки.

Все эти и многие другие достопримечательности наделяют этот район статусом культурного наследия нашей страны. Апартаменты Promenade отличаются повышенным комфортом, продуманной планировкой, сдаются «под ключ». Покупая такую недвижимость, можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что на рынке вторичного жилья она будет иметь неизменно высокий спрос при сдаче в аренду или перепродаже, а цена на нее будет расти из года в год.

Преимущества чистовой бизнес-отделки Promenade

непосредственно после покупки инвесторы могут сдавать квартиры и комнаты, и получать дивиденды в виде платы за аренду;

для покупателей – это значительная экономия времени и средств;

после приобретения таких квартир вас не будут беспокоить соседи, делающие ремонт;

места общего назначения всегда будут чистыми.

Для проведения бизнес-отделки используются исключительно экологически чистые материалы и качественное оборудование:

французская электрика;

европейские напольные покрытия;

испанская и немецкая сантехника;

керамогранит класса премиум.

Цветовые решения и дизайн выбираются в соответствии с общей стилистикой помещений.

Обоснование высокого спроса

Исторический центр Северной столицы был застроен еще до начала прошлого века, и подавляющее большинство домов и сооружений здесь охраняются законом и не подлежит сносу. Свободных участков осталось очень мало, а желающих купить квартиры гораздо больше.

Почему нужно приобрести квартиру в новостройке

Группа «Аквилон» реализует элитное жилье от застройщика у метро «Фрунзенская». Покупая квадратные метры в этом жилом комплексе, вы гарантирует себе комфортную жизнь в окружении всего самого необходимого. Покупая квартиру вы получаете ряд преимуществ:

развитая инфраструктура;

наличие огромного количества развлекательных заведения и исторических мест;

множество вариантов жилья, начиная с небольших студий, заканчивая многокомнатными апартаментами;

закрытая территория, оборудованная системами безопасности;

умные системы управления домом inHOME;

роскошное благоустройство: лавандовые лужайки, площадь с розарием, пешеходная аллея, лаундж-зоны, фонтаны.

Наши менеджеры помогут вам подобрать квартиру в новостройке в соответствии с пожеланиями и финансовыми возможностями.

Фото с сайта Аквилон