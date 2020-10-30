Пандемия активировала долго зревшие тренды розницы

Экспансивная фраза «Мир никогда не будет прежним» вряд ли реально применима к мирозданию в целом. Но в мире розничной торговли эти слова звучат вполне буквально, без патетической натяжки. VII форум «Ритейл будущего», традиционно инициированный группой компаний «Обувь России» и издательским домом «КоммерсантЪ», динамику и векторы перемен обозначил детально.

Наташа, мы опять все уронили!

Ощущение излома и обрушения — эмоция не то чтобы тотальная, но доминирующая.

— В 2020-м многие бизнес-модели, казавшиеся незыблемыми, рухнули, — констатирует Александр Шубин, управляющий партнер компании MyRetailStrategyPartners и модератор VII форума. — И компании были вынуждены трансформировать форматы и концепции. 2020-й стал шок-мотиватором.

Например, для тех, кто годами рассуждал о невозможности запустить интернет-магазин. Даже они в период локаута магазины запустили за месяц (вот что локаут животворящий делает!).

Уникальность нынешнего кризиса в том, что сейчас, пожалуй, впервые за послевоенную эпоху невозможна поведенческая модель под условным названием «Скарлетт O’Хара». Отраслей и форматов, которые отважились бы погрузиться в декадентскую безмятежность, сейчас нет.

— Когда Сэм Уолтон в 1960-х начинал создание империи Wallmart, он сказал, что решил не замечать кризисы, происходившие в США с тактовым шагом в 10 лет, — рассуждает Александр Шубин.— Но нынешний кризис даже Сэм Уолтон игнорировать бы не смог.

Масштаб событий, по мнению Шубина, таков, что осмыслить последствия метаморфоз 2020-го мы сможем в лучшем случае года через два. Не раньше.

Файлы разархивированы

— Нельзя сказать, что все эти тренды новые, — подчеркивает Мария Гаранина, региональный менеджер по работе с ритейлом компании Nielsen. — Они уже были. Два, три, четыре года назад. Они вызревали под спудом долгой рецессии. Просто пандемия их активировала и вознесла на поверхность.

Словом, те тренды, которые казались глубинными, сейчас оказались в «верхнем слое вод». Выросла и скорость трансформаций, и событийная плотность. Что побудило аналитиков изменить график замеров.

— Полгода назад мы начали еженедельное измерение рынка — перешли от ежемесячных замеров к более частым, — говорит Мария Гаранина. — Первая новелла той поры — всплеск продаж антисептиков, санитайзеров и прочих санитарных товаров. Потом канал гипермаркетов, который долгое время падал, продемонстрировал положительную динамику. Впрочем, сейчас все вернулось на круги своя: люди снова ходят в магазины у дома чаще, чем в гипермаркеты, все больше адаптируются к онлайну. Весной этого года прирост FMCG-категорий был быстрым — с 1,8% до 3,2%. Сейчас он, конечно, замедлился, но не остановился. Ростовой вектор все тот же. Большая часть наших респондентов (и производители, и представители розничных сетей) говорит о том, что ожидают долгосрочного влияния на свой рынок. Приблизительно до августа (в разных регионах точная хронология различна) рынок демонстрировал положительную динамику как в денежном, так и в натуральном обороте. В европейской части России она изменилась к середине года, а Бурятии, например, несколько позднее. Там обороты современных торговых форматов росли. В том числе и в натуральном выражении. И вот сейчас уже по всей стране идет тот самый спад. И он точно не стал сюрпризом, его ожидали. С самого начала 2020 года. Рынок FMCG роста уже не демонстрирует. У кого-то бизнес сокращается на 5-20%, у кого-то — более чем на 20%, вплоть до 50%. И очень мало кто сегодня может похвастаться положительной динамикой своего бизнеса.

Не обольщаемся и машем!

Мария Гаранина отметила, что начали появляться новые категории, новые типы активного покупательского поведения. Но большинство ожидает безоговорочно негативную динамику. И именно к ней готовится.

— Более 85% розничных сетей подтвердили, что ожидают негативную динамику, — констатировала она.— Прежде негативным фактором (два года подряд) была девальвация рубля и затяжки платежей. Сокращается спрос на товары офисного потребления, идет дефрагментация рынка. Большие идейные подвижки наблюдаются в торговых сетях. Раньше 62% говорили об инвестировании в digital. А сейчас 85% взяли для себя этот тренд. Остальные остались на том же уровне. В онлайне выросла доля возрастного контингента. В начале пандемии рост онлайн-каналов был сумасшедшим — до 300% (в марте-апреле). Потом замедление. Не остановка, а просто более спокойный рост — не такой ажиотажный, как весной. В общем, бизнес поймал волну ускорения онлайновых трендов, которые прежде отождествлялись с долгосрочной перспективой.

Как настойчиво подчеркнула Мария Гаранина, сокращение ассортимента никто не планирует. Это связано с тем, что в придомных магазинах покупатель начал находить для себя значительно больше бонусов и значительно больше возможностей, чем это было раньше.

— Сработали сейчас даже те расширители ассортимента, которые в спокойное время воспринимались как непонятная новация, этакая внерыночная причуда, — отмечает эксперт. — Например, один из сибирских ритейлеров долго и упорно ставил у себя в залах ЗОЖ-продукты и товары для спорта, для активного отдыха и фитнеса. Но не получал рефлексии от покупателей, пока не ударила пандемия. Тогда-то многие и обратили внимание на укрепление здоровья, на фитнес и любительский спорт. И группа «выстрелила». Дождалась своего часа. В общем, сокращать ассортимент сети не планируют.

Второй тренд — фокусировка покупательского внимания на собственных торговых марках.

— Раньше по ним было до 15% денежного оборота (особенно в дискаунтерах). — вспоминает Мария Гаранина. — Сейчас все снова смотрят в сторону собственных торговых марок. Кто-то — только в эконом-сегменте, а кто-то — в различных сегментах. СТМ — это тема, в которую многие сети хотят инвестировать.

Еще один нервный год?

Самые ожидаемые изменения в сфере розничной торговли на ближайшие 15 месяцев, по мнению Марии Гараниной, таковы:

Продолжится снижение спроса. Это обусловлено падением реальных доходов населения. Снизится индекс потребительской готовности.

Увеличивается кредитная нагрузка на потребителя (ибо люди набрали ипотек). Снижены расходы на заграничный отдых, следовательно, будут вложения во внутренний туризм, в строительство дач. И однозначно сохранится тренд на экономию.

Рефокусировка в сторону онлайн-шопинга.

Реструктуризация офлайн-ритейла. Будет много слияний и поглощений. Но и тренд фрагментации не уйдет. Замедлятся экспансии торговых сетей — федеральные игроки в меньшей степени будут выходить на новые территории и сосредоточатся на работе с обжитыми рынками.

Сохранит свой рост формат магазинов у дома, будет развиваться современная розница в пригородных и сельских районах и формат дискаунтера.

Ожидается усиление локальных сетей и локальных брендов. Но без попыток перешагнуть родную топографию.

— Вероятны категориальные трансформации которые мы называем back to basics, — отмечает Мария Гаранина. — То естьтсосредоточение на базовых потребностях, на самом необходимом. Наблюдается «каннибализация» HORECA-сферы в части алкоголя, будут развиваться ассортиментные группы, потребляемые вне стен заведений, — блюда, которые можно есть дома, снэки, какие-то иные приятные мелочи, ими люди будут баловать себя, но достаточно экономно. Тренд на питание вне дома сменится на обратный. Будут развиваться категории, связанные с уходом за жилищем. Люди станут выбирать домашнее потребление, безопасность. И те товары, что отвечают этим критериям. Начнут искать промо-товары и низкие цены, по-прежнему сохранится ориентация на показатель «цена/качество». Большие докупки ЗОЖ-товаров будут проходить в интернете, редко кто будет это делать в формате гипермаркетов.

По наблюдениям экспертов компании Nielsen, и ритейлеры, и пищепром начали готовиться к укоренению новых реалий. Мол, если им нельзя противостоять, то попытаемся встроится в сюжет.

— На сегодня производители начали пересматривать предложения, смещая приоритеты по брендам внутри своих портфелей, — констатирует Мария Гаранина. — Например, взяли фокус на более прибыльные категории в портфеле. Пересмотрели эконом-сектор. Ибо потребитель снова начал экономить — стал более внимательно относиться к промо-товарам и выгодным предложениям. Но вот что удивительно: при этом начал развиваться и премиальный сегмент! То есть той панической агедонии, которую предрекали пессимисты, не случилось: на каких-то позициях люди в экстренных обстоятельствах готовы экономить, а другие товары они, напротив, готовы покупать в их наилучшем воплощении.

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