Жилье от застройщика в микрорайоне Родники

Новые многоквартирные дома здесь стали появляться в далеких 2000-х, сегодня же территория радует благоустроенностью, хорошей экологической составляющей, развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Также микрорайон может похвастаться новыми ЖК, среди которых каждый — и коренной житель, и гость города — может найти квартиру себе по вкусу. Главное — действовать без посредников, сотрудничать с застройщиком, который предложит максимально выгодные условия.

Квартира от застройщика в атмосферной обстановке

Собственный объект недвижимости в качестве жилья или варианта вспомогательного заработка — отличная идея. Осуществить ее легко, решив купить квартиру на Родниках в Новосибирске не на вторичном рынке, а предпочитая «первичку».

Жилье от застройщика на территории Родников имеет свои преимущества. Это:

социальная инфраструктура. Только для детей здесь открыты 8 садиков и 4 общеобразовательные школы. Что говорить о поликлинике, больницах и других муниципальных учреждениях;

легкая возможность добраться в центр города. 16 автобусных маршрутов и 12 остановок позволяют добраться в любую точку за несколько минут;

яркие минуты отдыха, ведь рядом — городские парки/скверы;

развлекательные заведения, столики в которых заказаны на несколько месяцев вперед. Уютная атмосфера;

позитивное настроение благодаря тому, что основными цветами застройки являются голубой, белый.

Покупка жилья от застройщика выгодна будущему владельцу по многим критериям. И это не только финансовая составляющая, но и всевозможные варианты расчета. Маститый застройщик предложит расчет полный, частями, при помощи ипотечного кредита от государственных банков под низкий процент. Также рассматриваются варианты использования военной ипотеки/материнского капитала.

Нельзя сбрасывать со счетов и тот нюанс, что недвижимость является совершенно новой, то есть возведенной в соответствующими нормативами, критериями надежности, безопасности и благоустройства. А это значит, что каждый получит то жилье, о котором мечтал с дополнительными «плюшками»!

Строительная компания ВИРА-Строй занимается застройкой домов с отделкой под ключ в Новосибирске. На сайте https://www.vira-stroy.ru/objects/nika/ вы можете ознакомиться со всеми строящимися и сданными в эксплуатацию объектами, их расположением, обустройством придомовых территорий, планировками. В каталоге квартир можно ознакомиться с ценами, выбрать подходящий вариант: от студии до трехкомнатной квартиры.

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