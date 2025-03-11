Квоты на выбросы по «Чистому воздуху» получат не менее 10 предприятий Искитима

В Искитиме Новосибирской области началась реализация проекта «Чистый воздух». В целом в 2025- 2030 годах на эти цели будет направлено 2 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджета. Эти средства пойдут на обновление и газификацию общественного транспорта, перевод на газ 1254 домов с угольного на газовое отопление, а также строительство новой газовой котельной в поселке Ложок (ввод в 2028 году) и рекультивацию мусорного полигона (2028 и 2029 годы).

Помимо этого, обязательства по снижению выбросов накладываются на промышленные предприятия, работающие в городе.

— Предприятия за 5-6 лет должны сократить выборы. Они получат квоты от Минприроды РФ, должны определиться с мероприятиями, посчитать сколько им нужно средств для модернизации и провести определенные мероприятия на производствах, — рассказал глава Искитима Сергей Завражин на пресс-конференции.

Начальник управления использования природных ресурсов и экологии регионального министерства природных ресурсов Новосибирской области Евгений Стукалин сообщил, что список предприятий, которые получат квоты по выбросам пока не утвержден. Ориентировочно в него войдут 10 компаний: «Искитимцент», НЗИВ, «Искитимизвесть», «Новосибирское карьероуправление», «Прогресс», «Искитимская городская котельная», «Чернореченский карьер», «Главновосибирскстрой», МУП ДЭЗ, «ЖБИ-5».

— Работа со списком ведется по уровню Росприроднадзора и Минприроды России. Завтра Минприроды будет проводить совещание по этому вопросу. Надеемся на свежую информацию, — подчеркнул Стукалин.

Сергей Завражин при этом призвал придерживаться золотой середины и в погоне за экологией не погубить экономику города.

— Можно сделать город чистым и закрыть все предприятия, но как дальше город будет жить и строить свою экономическую основу? Цель проекта — улучшить состояние окружающей среды и воздуха, но не уничтожить промышленное производство в Искитиме, — подчеркнул мэр.

Евгений Стукалин добавил, что сейчас вносятся изменения в кодекс об административных правонарушениях для предприятий участников эксперимента. Он предупредил, что закон будет принят в 2025 году и оборотные штрафы за несоблюдение обязательств будут серьезные.

По данным Минприроды области, на данный момент все источники загрязнения в Искитиме за год выбрасывают в атмосферу около 5000 тонн загрязняющих веществ. По итогам реализации проекта выбросы должны сократиться на 1700 тонн, а к 2036 году — на 50%.

Ранее редакция сообщала о том, что проект котельной ценой более полмиллиарда разработают в Новосибирской области.