Проект котельной ценой более полмиллиарда разработают в Новосибирской области

В 2025 году в поселке Ложок под Искитимом стартует реализация проекта по строительству газовой котельной в рамках нацпроекта «Чистый воздух». Об этом на пресс-конференции сообщил министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин.

— У нас налажено плотное взаимодействие с федеральными ведомствами. В этом году планируется разработать проект газовой котельной в микрорайоне Ложок и начать его реализацию. Кроме того, планируется перевести с угольного на газовое отопление не менее 25 домов, — добавил чиновник.

Напомним, федеральный проект «Чистый воздух» был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в этих городах были утверждены ранее, их реализация завершится в 2026 году. Искитим стал участником второй волны федеральной программы по снижению выбросов загрязняющих веществ.

В рамках реализации проекта «Чистый воздух» каждый год до 2030 года планируется снижать выбросы загрязняющих веществ на 5 тысяч тонн. В ценах 2023 года проект оценивался в миллиард рублей. Строительство новой модульной котельной в ценах 2022 года оценивалось в 580 млн рублей.

В нацпроект также входит перевод 1200 домов с угольного или печного отопления на газовое (ранее называлась цифра 2,5 тысячи); рекультивация свалки в Искитиме (с 2026 года); покупка автобусов, работающих на газе. Осенью 2024 года совокупное финансирование проекта оценивалось в сумме более 2 миллиардов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Искитима против строительства в городе металлопрокатного завода.