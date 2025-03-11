Обрушение в здании концессионной школы произошло в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска произошло обрушение недостроенного здания школы. По предварительной информации, на месте происшествия есть пострадавшие. Обрушившийся объект находится на улице Татьяны Снежиной. Здесь также расположена школа, строительство которой в Новосибирске ведется на условиях концессии.

— Организована проверка по факту обрушения плиты на строительной площадке школы по ул. Татьяны Снежиной. Прокурор района Динар Фатхутдинов выехал на место происшествия, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В следственном комитете сообщили, что при обрушении плиты перекрытия в неэксплуатируемом здании погибли двое мужчин.

Напомним, концессионные соглашения на создание в городе шести объектов образования, рассчитанных на 5775 мест, были подписаны в 2021 году. Стоимость проекта с учётом налога на добавленную стоимость составляла около 8 миллиардов рублей. Первоначально планировалось завершить строительство к февралю 2023 года, однако позже этот срок был перенесён на декабрь 2023-го, но и его не удалось выдержать. Весной 2024 года в отношении концессионера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Летом на территории недостроенных объектов был введён режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения конструкций. Готовность объектов на тот момент составляла от 18 до 22%.

В декабре стало известно, что объекты достроит компания, учрежденная структурами правительства Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура отозвала три иска о расторжении школьной концессии в Новосибирске. Контроль над объектами взяло на себя правительство региона.