Лаборатория «Искитимцемента» расширила область аккредитации

С 14 декабря 2022 года область аккредитации экологической лаборатории «Искитимцемента» актуализирована и расширена за счет новых методик и объектов контроля. Об этом сообщила пресс-служба компании «Сибирский цемент» (Собственник «Искитимцемента». — Ред.).

– Это позволяет лаборатории увеличить количество выполняемых работ в рамках экологического контроля, – говорится в сообщении пресс-службы компании.

В расширенную область аккредитации входят такие объекты анализа, как дистиллированная вода (водородный показатель, удельная электрическая проводимость), воздух атмосферный по показателям (диоксид азота, оксид азота, взвешенные вещества, сажа, керосин), санитарно-защитная зона по показателям (шум). Также стало доступным проводить измерения промышленных выбросов по десяти методикам и атмосферного воздуха – по восьми. Ведение постоянного контроля в целях получения достоверной аналитической информации о состоянии окружающей среды в зоне деятельности производственных объектов позволяет компании обеспечивать высокий уровень экологической безопасности.

Лаборанты проводят отбор и анализ проб питьевой, сточной и природной поверхностной воды, промышленных выбросов в атмосферу, газопылевых потоков.

– В дальнейшем мы планируем получить лицензию Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на проведение замеров с целью подготовки данных для оценки качества воздуха в зоне расположения предприятия в рамках федеральной программы «Чистый воздух», – отмечает Владимир Скакун, управляющий директор АО «Искитимцемент».

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