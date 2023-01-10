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Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2023 года

  • 10/01/2023, 12:25
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Мораторий на проверки бизнеса
Плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.

Правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса до конца года, заявил председатель кабмина РФ Михаил Мишустин.

По словам председателя правительства, в случае, когда проверяемая организация сама инициировала визит инспектора, плановые мероприятия могут быть и вовсе отменены.

Теперь все внеплановые проверки будут осуществляться только по поручению президента РФ, по инициативе правительства РФ или прокуратуры, а также в случае, когда у надзорных органов появилась информация о наличии рисков нарушения обязательных правил.

Отмечается, что мораторий не коснется объектов с высокой и чрезвычайно высокой категорией риска, также под действие моратория не подпадают проверки на основании индикаторов риска, проверки проводятся только там, где есть риск нарушения законодательства.

На нарушение моратория можно пожаловаться через портал Госуслуг, где функционирует сервис жалоб на решения контрольных органов. Срок рассмотрения – одни сутки.

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, работа по снижению административной нагрузки на бизнес продолжается.

Проанализировано без малого 319 тыс. требований для бизнеса, которые подлежат проверке. Из них более 143 тыс. требований отменено, около 120 тыс. актуализировано.

Ежегодная экономия бизнеса составляет порядка 200 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что россиянок привлекут в цифровую экономику и бизнес ради гендерного равноправия.

Фото: vk.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Правительство РФ мораторий на проверки бизнеса бизнес


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