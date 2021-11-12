Лаборатория промышленной робототехники откроется в Новосибирске

В Техноцентре НГТУ НЭТИ состоится открытие Лаборатории промышленной робототехники, сообщает пресс-служба вуза.

Компания KukaRobotics поставила через компанию-интегратора ООО «Инспаир» (Томск) роботов-манипуляторов для лаборатории НГТУ НЭТИ.

— Лаборатория состоит из трех постов, каждый из которых оборудован специализированным манипулятором Kuka. Первый пост позволяет отрабатывать различные сварочные операции с использованием сварочного оборудования ESAB, на втором манипуляторе мы можем отрабатывать фрезерные операции для изделий из полимеров, алюминиевых сплавов и дерева, третий (универсальный робот) занимается обработкой логистических операций (складирование, паллетирование, сортировка и т.д.), кроме этого, третий пост оборудован техническим зрением, — рассказал руководитель Точки кипения НГТУ НЭТИ Кирилл Зубарев. — Лабораторию можно будет использовать по трем направлениям: первое — образовательное (в состав лаборатории входит 15 образовательных лицензий, подключаемых с любых мест через сервер), второе направление — функция полигона, когда предприятия Новосибирской области смогут на нашем оборудовании отработать производственные операции и бизнес-процессы, и третье направление — формирование на базе НГТУ НЭТИ компании-интегратора, которая будет продавать роботизированное оборудование и интегрировать его на предприятия региона.

В пресс-службе вуза отметили, что во время открытия пройдет конкурс сварки «Робот vs Человек» и мастер-класс по сварке. Участниками конкурса станут ведущие сварщики промышленных предприятий, студенты колледжей и участники WorldSkills. Участники конкурса получат награды.

KukaRobotics — ведущий мировой поставщик интеллектуальных решений для автоматизации промышленных предприятий.

ESAB — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. Техноцентр НГТУ НЭТИ создан для проведения научных исследований мирового уровня, а также для отработки новых технологий, создаваемых сотрудниками университета.