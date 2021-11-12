Подписано соглашение о создании центра обработки данных для СКИФа

Трехстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве для реализации проекта создания Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа СО РАН (ЦКП «СКИФ») подписали 12 ноября ректор НГУ Михаил Федорук, директор ИВМиМГ СО РАН Михаил Марченко и директор ЦКП «СКИФ» ИК СО РАН Евгений Левичев, сообщила пресс-служба НГУ. По соглашению стороны объединят усилия для создания и эксплуатации центра обработки данных (ЦОД) экспериментальных станций ЦКП «СКИФ», создания национальной компьютерной сети установок мегасайенс, совместной реализации образовательных программ по подготовке высококвалифицированных кадров в области использования цифровых и информационных технологий.

—Под руководством НГУ будет реализовываться проект суперкомпьютерного центра «Лаврентьев», одного из крупнейших в России. Вместе с ним будет создан центр коллективного пользования по суперкомпьютерным вычислениям, обработке данных и искусственному интеллекту. Поэтому наша задача как интегрирующей площадки – усиливать имеющиеся направления, повышать компетенции будущих специалистов для решения задач ЦКП «СКИФ», — обозначил роль университета Михаил Федорук.

По словам Михаила Марченко, в ЦКП будет достаточно задач в области вычислительной и прикладной математики, суперкомпьютерных вычислений, обработки данных и искусственного интеллекта.

— На базе НГУ необходимо давать дополнительные знания специалистам-физикам, химикам, биологам, геологам, которые будут работать на СКИФ. Это соглашение – первый шаг к долговременному сотрудничеству. Мы будем ориентировать наших специалистов и готовить студентов, в частности, на кафедре вычислительных систем, для решения соответствующих задач, — добавил Марченко.

Напомним, для обработки больших объемов информации, которая будет накапливаться после запуска «СКИФ» на площадке планируется построить локальный центр обработки данных. В его состав войдут телекоммуникации, инженерная инфраструктура и вычислительный кластер. Расчетный объем инвестиций в проект — 776 млн рублей. Но для того, чтобы не терять данные, на которых в перспективе можно будет зарабатывать, в IT- инфраструктуру нужно вложить до 10% от стоимости синхротрона, считают эксперты.

К концу 2023 года на площадке «СКИФ» должны появиться 29 новых зданий, а также созданы условия для проведения исследований для новосибирских и российских ученых. На строительство синхротрона из федерального бюджета выделены более 37 млрд рублей.