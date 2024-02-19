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«Сущности есть у всех!»: экзорцист рассказала, как избавляет души новосибирцев от бесов

  • 19/02/2024, 16:24
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«Сущности есть у всех!»: экзорцист рассказала, как избавляет людей от их страхов и пороков
По мнению специалиста, бесы подсаживаются к людям в минуты страха и искушения.

В последние несколько лет жители Новосибирска все чаще обращаются за помощью к психологам, экстрасенсам и ясновидящим. Проблемы, связанные с кризисом в жизни, страхами, жизненной неустроенностью, предстоящими и пережитыми разводами, приводят людей к нетрадиционным методам «исцеления». Нынешним трендом у нуждающихся стали психологи-экзорцисты. Кто эти специалисты, помогают ли они снизить уровень неуверенности и беспокойства, могут ли повлиять на настоящее и будущее человека — узнал журналист Infopro54. 

Светлана родом из маленького городка за полярным кругом. В профессию психолога-экзорциста она пришла уже будучи взрослой женщиной, у которой за плечами семья и свои бизнес. До того, как выбрать нетрадиционную психологию, россиянка усиленно занималась танцами и даже создала свою школу танцев. Женщина отметила, что всю сознательную жизнь ей хотелось разгадывать тайны сознания, разговаривать  с душами и помогать людям.

— В моем родном городе меня все знали, пела, танцевала, была звездой. Никто не понял, почему я все бросила и ушла в никуда. А я пошла искать себя, искать Бога, — рассказала Infopro54 Светлана.

Собеседница пояснила, что в основном ведет приемы в формате онлайн, так как с мужем путешествуют по миру и довольно часто меняют локации. Но, если появляется возможность провести офлайн-сессию,  она с удовольствием встречается с клиентами и помогает им уже при близком контакте. Светлана уверяет, что разговаривает с сущностями, которые подселяются к человеку. Она описывает их как низковибрационные энергии, которые впиваются в свои жертвы в минуты слабости и агрессии, высасывают из них жизненные силы до тех пор, пока не сведут в могилу.

Кто-то жрет изнутри

По словам специалиста, к ней обращаются в основном люди, которые не справляются с накрывшими их проблемами и страхами, прошедшие всех возможных докторов и даже неоднократно побывавшие в психиатрических лечебницах.

Светлана вспомнила случай, когда к ней на прием пришла клиентка-девушка. 9 лет назад она поссорилась с мужем. В процессе ругани оба бросались оскорблениями, обвинениями и проклятиями. Не смотря на то, что они практически сразу же помирились, женщина не смогла отпустить ситуацию и простить благоверного. Она затаила обиду и злобу, впала в агрессию.

— Благодаря этим негативным эмоциям, сломалась защита энергополя. В эти моменты человек  становится видимым для сущностей, они заходят в его энергополе и поселяются там. Так они к ней присосались и  стали питаться ее энергией. Девушка уже три раза попадала в сумасшедший дом. Она полна этих сущностей, они настолько ее захлестнули, что она вообще не слышит себя и творит дичь. Процесс, пока я убирала из нее весь этот негатив, был долгим, но принес свои плоды, — поделилась собеседница.

По словам Светланы, во время сессии клиенты видят своих пожирателей. Они являются в образах тех, кто вселяет в человека страх: если боится беса — предстанет в обличии беса, если соседку — в ее обличии. Сама специалист их не видит, но слышит и разговаривает через людей, которым старается помочь.

— На самом деле, сущности есть у всех. Избавляться от них — это как зубы чистить: почистил, они чистые, потом в течение дня они снова испачкались. Так и с сущностями: испытали стресс, негатив — они тут же прицепились, — поясняет психолог.

Светлана поделилась еще одним случаем в ее практике. Девушка пожаловалась на то, что у нее кто-то сидит в животе и «жрет» ее изнутри. Она не спит, не ест, у нее не хватает ни на что сил — жизнь превратилась в ад. Она обратилась к экзорцисту, предупредив, что случай у нее тяжелый, и что походы по врачам и священникам не помогли.

— Она рассказал, что когда была у батюшки, ей стало легче. Но оказавшись дома, поняла, что ее кошмар остался при ней. То есть, когда она была рядом с батюшкой, он своим мощным светом вытеснил сущностей из ее энергосферы. Он не убрал их, но воздействовал на них как огонь — обжег. А потом они снова вернулись и заняли свои места, — объясняет собеседница.

По словам Светланы, ей удалось помочь девушке, и страхи уступили место спокойствию и умиротворению. Клиентка поправилась и вернулась к полноценной жизни.

Дает власть над женщинами

Но, как оказывается, не всегда люди готовы расставаться со своими «кровопийцами». Некоторые внушают своим жертвам мысли о безопасности и процветании в адском тандеме.

— Был на приеме мужчина, который пришел со своими проблемами. Мы с ним поговорили, выяснили, что его беспокоит, я предложила ему избавиться от «поселенца». Но клиент не захотел расставаться с этой сущностью. Говорит, что она дает ему власть над женщинами, помогает повелевать ими. Но ведь надо понимать, что за этим будут последствия. Просто так сущности тебе ничего не дадут, это иллюзия. Все может окончиться плачевно: помимо разрушенных духовных ценностей, такое «сожительство»  скажется на здоровье  человека, на взаимоотношениях с людьми. Ведь его энергия разрушается, это может сказаться не только на нем самом, но и на его близких, — пояснила экзорцист.

Светлана говорит, что во время сеансов клиенты могут проявлять к ней неприязнь и даже агрессию, их раздражает ее голос.

— Говорят, что я им противна, порываются уйти. На самом деле, это говорят в них сущности, к которым я подбираюсь, и они это чувствуют. После очищения люди становятся спокойными и умиротворенными, благодарят, — добавила женщина.

По словам экзорциста, она работает со своими клиентами через определенные алгоритмы. Во время сеансов люди видят образы своих кошмаров и наблюдают, как психолог разговаривает с сущностями. Во время процесса очищения их может трясти, сводить судорогами, тошнить и рвать. За годы работы специалист привыкла к таким выпадам и уже ничему не удивляется.

— Иногда во время сессии клиенты плачут. Люблю, когда люди плачут. Так они отпускают контроль, — поясняет собеседница.

Светлана отмечает, что клиентов всегда хватало, но после наступившего Нового года их стало в разы больше. Чаще всего это мужчины, столкнувшиеся с изменами, предательством и находящиеся на грани развода. К каждому из них она ищет подход и подбирает свои алгоритмы избавления от бесов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске спрос на детских и семейных психологов вырос почти на 70%.

Фото: freepik.com-freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Экзорцисты психологи истории


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