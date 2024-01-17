Автоэксперты указали на 4 недорогих кроссовера на вторичном рынке

Специалисты журнала «За рулем» обратили внимание на автомобили повышенной проходимости (Sport Utility Vehicles – SUV). Перед принятием окончательного решения приобрести автомобиль они настоятельно рекомендуют оценить комплектацию, чтобы выгода при покупке не сошла на нет за счет дорогостоящих ремонтов.

Renault Duster

Один из наиболее надежных и популярных автомобилей. Однако его не стоит приобретать покупать с автоматической коробкой передач, которая в ходе эксплуатации демонстирует себя, как ненадежную и недолговечную. Также она «забирает» много сил у двигателя, что значительно ухудшает динамику и увеличивает расход топлива.

Кроме того, у данной марки авто с автоматической коробкой передач отказы происходят из-за ненадежности соленоидов управления, которые редко выхаживают 100 тысяч километров. Если замену не произвести своевременно, это может значительно увеличить расход денежных средств на ремонт.

Renault Kaptur

Эксперты утверждают, что у данного внедорожника самая провальная связка 1,6 двигателя и вариатора Jatco JF015. Другими словами, езда по бездорожью неумолимо приведет к ремонту.

Mazda CX-5

Здесь специалисты рекомендуют игнорировать версию с 2.2-литровым дизелем Skyactiv, объясняя это тем, что критический заводской дефект с посадочными местами форсунок приводит закоксовыванию поршневых колец. А это, в свою очередь, однозначно дорогой ремонт.

Kia Seltos

Эксперты предлагают не связываться с версией, у которой 2,0-литровый «атмосферник» (150 л.с.) в паре с вариатором вариатор. Для нее обычно плохо заканчиваются езда по бездорожью, заезды на бордюры и частые пробуксовки. Преждевременный износ конусов и ремня при неаккуратной езде может произойти уже на пробеге 100 тысяч км.

Ранее редакция называла автомобили, для управления которыми не нужны права.