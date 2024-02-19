Полиция раскрыла кражу тонны угля из вагона под Новосибирском

На станции Барабинск были задержаны двое мужчин. Их подозревают в краже каменного угля и вагона.

― Двое мужчин в возрасте 34 и 62 лет предлагали местным жителям приобрести топливо. Когда покупатель был найден, ночью они забрались на вагон, в котором перевозился уголь, и сбросили на землю чуть более тонны груза, ― говорится в сообщении транспортной полиции Сибири.

Уголь они расфасовали по мешкам и перевезли покупателю. С продажи они заработали по две тысячи рублей, которые спустили на алкоголь и продукты.

В пресс-службе отметили, что один из подозреваемых ранее был фигурантом другого уголовного дела. Оно также было связано с кражей из вагона.

― За совершение кражи группой лиц по предварительному сговору подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, ― подчеркнули в сообщении.

Сейчас идет проверка причастности подозреваемых к другим правонарушениям на объектах железной дороги.

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