Ladoga локализует производство ликеров в России

Ladoga получила декларацию для производства в Санкт-Петербурге ликеров Fruko Schulz. О этом сообщает «Коммерсантъ». Ранее ликер выпускался на подконтрольном владельцам компании заводе в Чехии.

Из реестра Росаккредитации следует, что ООО «Группа «Ладога»» в конце марта получило декларацию о соответствии для выпуска ликеров. Местом производства указана площадка «Ладоги» в Санкт-Петербурге мощностью 5 млн дал в год.

По данным издания, цель — диверсификация потенциальных рисков санкций со стороны недружественных стран. Отмечается, что примерно по 40% полученных Ladoga деклараций выпуск продукции еще не начался, а их регистрация — возможность оперативного вывода продукции на рынок в случае необходимости. Как уточняют в Ladoga, в первом квартале 2023 года импорт продукции Fruko Schulz вырос в десять раз (до 20 тыс. дал), а до конца текущего года планируется импортировать (100 тыс. дал).

Ликеры Fruko Schulz выпускаются на основанной в 1898 году фабрике в Чехии. В 2010 году завод перешел под контроль владельцев Ladoga.

Компания «Ладога» — российская компания, занимающаяся производством и торговлей алкогольной продукцией. Входит в десятку крупнейших в России компаний, занимающихся производством и торговлей алкогольной продукцией. Основана в 1995 году в Санкт-Петербурге.

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