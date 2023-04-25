В России могут запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

В Общественной палата разрабатывают рекомендации для Госдумы, правительства и Совфеда по запрету продажи крепкого алкоголя людям младше 21 года, пишут «Известия».

Также разрабатывается инициатива по полному запрету продажи крепких спиртных напитков в выходные и праздничные дни. В частности, это касается Дня знаний (1 сентября) и Международного дня защиты детей (1 июня).

Депутаты и представители алкогольной отрасли опасаются, что подобные меры могут отбросить рынок в нелегальную зону.

Официальное обращение в Госдуму, правительство России, Совет Федерации и региональным органам власти будет подготовлено и направлено в ближайшее время.

Напомним, в 2019 году с аналогичными предложениями выступал Минздрав. Однако законопроект принят не был — он был размещен на портале проектов федеральных нормативно-правовых актов, но в Госдуму внесен не был.

Ранее редакция сообщала, что систему видеомониторинга настроят для поиска несовершеннолетних.