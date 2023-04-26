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Замгендиректора кузбасской угольной компании попал под суд по делу о взятках

  • 26/04/2023, 12:43
Автор:
угольная компания дело о взятках
Общая сумма взятки — более 650 тысяч рублей.

В Кузбассе генеральный директор по сбыту ООО «Краснобродский Южный» обвиняется в коррупционных преступлениях. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте России.

По данным следствия, в период с декабря 2015 года по октябрь 2017 года обвиняемый передал начальнику железнодорожной станции Тырган Беловского центра организации работы железнодорожных станций взятку в виде денег в сумме свыше 650 тысяч рублей за общее попустительство по службе в интересах представляемой им организации. То есть при наличии сведений о выявлении работниками станции Тырган нарушений при осмотрах вагонов, используемых ООО «Краснобродский Южный», взяткополучатель принимал меры к их исключению путем не составления соответствующих актов, минуя материальные потери для указанной организации.

В ходе предварительного следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенном преступлении он не признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу.

Общество с ограниченной ответственностью «Краснобродский Южный», основанное в Кемеровской области в 2009 году, обанкротилось в декабре 2019 года. Компания занималась добычей угля открытым способом. Его учредителем с 2017 года является московская компания «Редвейд», занимающаяся управлением холдингами. Выручка угольного предприятия за 2021 год составила 7,6 млн, а чистый убыток — 172 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что замглавы Кировского района Новосибирска арестовали по подозрению в получении взятки.

Фото с сайта Восточного межрегионального следственного управления на транспорте России.

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : угольная компания уголовное дело Краснобродский Южный дело о взятках


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