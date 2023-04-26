Перевозчики требуют пересмотреть механизм формирования тарифов на городские перевозки

— Себестоимость выполнения рейса, рассчитанная независимой аудиторской компанией, еще в 2018 году была больше 54 рублей. Текущий тариф на проезд в Новосибирске на основных видах общественного транспорта — 30 рублей. При таких кассовых разрывах у предпринимателей не остается денег на обновление подвижного состава, выполнение требований при изменении законодательной базы, — об этом на круглом столе с городскими перевозчиками и органами власти сообщила руководитель комиссии по пассажирским перевозкам реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева.

Также перевозчики акцентировали внимание представителей власти на том, что при расчете себестоимости выполнения рейсов используются данные годичной давности: базой для 2023 года служит статистика января 2022-го. Между тем за год перевозчики зафиксировали рост цен не только на дизельное топливо, но и на запасные части, стоимость некоторых позиций выросла в 3-4 раза. Кроме этого, предприниматели констатируют, что в Новосибирской области стоимость запасных частей в 1,5-2 раза выше, чем в других регионах.

Перевозчики обратились к органам власти с предложением совместно изучить практику других регионов при формировании тарифов, чтобы не повышать нагрузку для пассажиров, но при этом не ущемлять интересы отрасли.

— К примеру, в Омске тариф за проезд сейчас составляет 48 рублей, из них 25-30 рублей платит пассажир, а остальное — доплата из бюджета. В Перми, Твери работают брутто-контракты, когда четко прописывается стоимость работы перевозчика, он перечисляет все деньги в бюджет и из него получает сумму, оговоренную в контракте, — предлагали варианты участники круглого стола.

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов отметил, что по результатам круглого стола будет подготовлено официальное обращение на имя губернатора Новосибирской области по вопросам изменения механизмов формирования тарифа, а также в прокуратуру — по вопросам применения коэффициентов при формировании начальной минимальной цены контракта.

Напомним, по версии международного скидочного сервиса picodi.com, по стоимости проездного на общественном транспорте Новосибирск находится на третьем месте в России — 2650 рублей. При этом в пересчете на цену одной поездки город находится на 8-9 месте. На круглом столе в марте, также организованном реготделением «ОПОРЫ РОССИИ», перевозчики отмечали, что 30 рублей за поездку — это 60% от реальной себестоимости проезда. Даже после беспрецедентного для Новосибирска повышения тарифа на проезд в конце прошлого года на 4 рубля этот вид деятельности убыточен, и компании-перевозчики продолжают закрываться.

Ранее редакция сообщала, что новосибирским перевозчикам предложили работать как в Питере ― после 22:00.