«СКБ Сибэлектротерм» планирует выйти на 700 млн рублей по выручке

— В последние годы АО «СКБ Сибэлектротерм» специализируется на разработке комплексных проектов электрометаллургического оборудования, связанного с выплавкой спецсплавов, электростали, ферросплавов, композиционных материалов и т. д., — пояснил корреспонденту InfoPro54 председатель совета директоров ОПО «СКБ Сибэлектротерм» Михаил Кузьмин. — Агрегат должен включать в себя систему загрузки, автоматику, гидравлику, газоочистку… Это очень трудоемкая и напряженная работа, за которую сегодня может и хочет взяться далеко не каждое предприятие нашей отрасли.

В структуру «СКБ Сибэлектротерм» входит конструкторский блок и производственный цех, где отрабатываются и внедряются все инновационные проекты компании.

— Сегодня у нас в работе находятся 7 новых изделий — комплексов. Это агрегат внепечной обработки стали емкостью 15 тонн, вакуумная печь для получения углеграфитовых композиционных материалов, плазмохимический реактор для нанопорошков и т.д. Это сложнейшая техника, которая требует использования новых разработок и конструктивных решений, — поясняет Кузьмин. — При этом она пользуется хорошим спросом на рынке. Только одному из заказчиков в этом году мы уже отгрузили около 60 крупнотоннажных грузовиков нашей продукции.

По словам Михаила Кузьмина, «СКБ Сибэлектротерм» активно использует в работе кооперационные связи, подключая к исполнению заказов другие промпредприятия Новосибирска: ПАО «Сиблитмаш», ПАО «Тяжстанкогидропресс», ПАО НПО «Элсиб», АО «НЗХК-Инжиниринг». Заказчики компании расположены в Новокузнецке, Челябинске, Казахстане. Самый крупный партнер — АО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск).

В результате в 2019 году объем производства в компании вырос уже более чем в два раза по сравнению с 2018 годом. В основном за счет комплексной поставки для заказчиков из металлургической отрасли. 2019 год предприятие планирует окончить с выручкой 700 млн рублей, что более чем в два раза превышает результат 2018 года.

— Мы ведем активную работу по ремонту существующих площадей, модернизации производства. В прошлом году на эти цели были направлены 15 млн рублей. В этом инвестиции пока запланированы на том же уровне, — рассказал Кузьмин.

В планы предприятия входит и дальнейшее расширение производства, в том числе ассортимента инновационной продукции. Как рассказал председатель совета директоров «СКБ Сибэлектротерм» в ходе визита на завод полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, на следующий год количество заключенных контрактов уже на 20% больше, чем в 2019 году.

— Среди проблем, обозначенных предприятием: нехватка территории для развития, а также господдержка при модернизации производства, — пояснил во время пресс-подхода Сергей Меняйло. — Модернизировать действующее производство, не останавливая его, не имея дополнительных площадей для переноса оборудования, достаточно сложно.

Михаил Кузьмин уточнил, что предприятию не хватает сборочных площадей, сейчас рассматриваются несколько вариантов решения этого вопроса: как строительство нового цеха, так и покупка недвижимост, в том числе на ОАО «Сибэлектротерм», которое находится в стадии банкротства. Сергей Меняйло также отметил, что рядом с действующим предприятием уже три года простаивает территория и инфраструктура завода-банкрота и обещал подключиться к решению этого вопроса.

ОАО «Сибирское специальное бюро электротермического оборудования» создано в 1959 году на базе специального конструкторского бюро Новосибирского завода электротермического оборудования и обеспечивало конструкторское сопровождение производства практически всей советской номенклатуры электропечей для металлургии и машиностроения. Сегодня «СКБ Сибэлектротерм» — это крупная проектная организация с собственной опытной научно-производственной базой. Акционерами являются около 400 человек.

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