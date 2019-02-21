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Лайк и репост: новосибирские школьники показали уроки «Ростелекома» в соцсетях

  • 21/02/2019, 16:01
«Ростелеком» запустил уроки полезного интернета в необычном формате для учеников 3-го класса средней общеобразовательной школы № 63 в Новосибирске.

РостелекомВо время занятий ребята вели прямые трансляции в социальных сетях и рассказывали своим зрителям о том, что узнали от преподавателя в режиме онлайн.

Трансляции пилотного урока вели десять третьеклассников. Еще около 170 подписчиков ребят участвовали в образовательном процессе в режиме онлайн.

Я зарегистрирована в Like (одна из популярных соцсетей для обмена короткими видео), у меня уже 660 подписчиков. Еще есть аккаунт в Instagram, переписываюсь со всеми в WhatsApp. Обычно я снимаю видео о повседневной жизни в школе и на дополнительных занятиях, любим снимать вайны с подружкой. Это помогает мне быть популярнее в социальных сетях и среди одноклассников, – поделилась Анжелика Шмидт.

Новые интерактивные уроки стали частью волонтерского проекта «Ростелекома» #Cyber_Hero, который направлен на повышение сетевой грамотности и закрепление основ digital-гигиены среди новосибирских школьников.

Первый урок провел менеджер проектов группы по продуктам и пресейлу МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Юрий Горев. Он рассказал детям о том, как интернет приходит в каждый дом и ответил на многочисленные вопросы. Ребят интересовало, как работает сотовая связь, и почему сервисы хранения больших объемов информации стали называть облаками.

На второй лекции курса школьники узнают, что такое вирусы, какими бывают сетевые угрозы и как от них защитить себя и свои гаджеты. Третье теоретическое занятие будет посвящено работе в социальных сетях и созданию развлекательного контента для личных аккаунтов. Кроме того, на последнем уроке ребята повторят основные правила кибербезопасности. Финалом пилотного проекта для третьеклассников станет экскурсия в Центр обработки данных «Ростелекома» в Новосибирске: школьники своими глазами увидят серверные установки, где хранятся Big Data многих компаний.

«Ростелеком» постоянно создает новые IT-решения и модернизирует существующие системы. Поэтому, как драйвер цифровой экономики, мы чувствуем свою ответственность перед обществом и хотим, чтобы дети как можно раньше узнавали об особенностях современных технологий, отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Проект #Cyber_Hero стартовал в Новосибирске в 2018 году. Его первым этапом стал конкурс рисунков среди детей от 6 до 16 лет. Юные художники представляли себе, каким мог бы быть их сильный киберзащитник. Голосование проходило в официальной группе во ВКонтакте «Ростелеком-Сибирь. Новости». Затем на протяжении года волонтеры компании читали школьникам города Новосибирска лекции по digital-гигиене и основам полезного интернета.

Фото: пресс-служба компании

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