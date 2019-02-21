 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов

  • 21/02/2019, 16:07
До конца апреля 2019 г. ВТБ проводит эксклюзивную акцию по продаже памятных монет из драгоценных металлов со скидкой до 50%.

ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металловВ рамках акции снижены цены на российские и иностранные памятные монеты, которые посвящены предстоящим праздникам: День защитника Отечества, Международный женский день, Пасха, а также Всемирный день китов (день защиты морских млекопитающих) и День земли, Международный день спорта и другие специальные праздники.

Стоимость каждого изделия, участвующего в акции, варьируется от 1 000 до 410 000 рублей в зависимости от номинала и драгоценного метала, из которого сделана монет.

Приобрести их на специальных условиях можно в любом отделении ПАО «Банк ВТБ». Уточнить наличие можно по телефону горячей линии банка. Клиенты могут также заказать доставку монет в любой удобный офис банка. Все изделия продаются с идентификационным сертификатом (паспортом) и в прозрачной капсуле. Количество монет, участвующих в акции, ограничено.

Монеты из драгоценных металлов являются популярным банковским продуктом. Кроме того, памятная монета – это хорошая идея для исключительного подарка не только для родных и близких, но и деловых партнеров и коллег по работе, отметила старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Лидеры новосибирского авторынка по объему продаж

Топ-10: Lada догоняют два шустрых корейца — HYUNDAI и KIA

21/02/2019, 13:40
«АвтоВАЗ» лидирует в региональном рейтинге продаж 2018 года.
политики и бизнесмены Новосибирска комментируют послание президента РФ

«Послание президента — это приказ к действию, но за счет чего?»

21/02/2019, 13:29
Что услышали политики и бизнесмены Новосибирска в послании президента России Федеральному Собранию.
В регионе участились случаи регистрации «фиктивных» ИП

В регионе участились случаи регистрации «фиктивных» ИП

21/02/2019, 12:36
УФНС России по Новосибирской области предостерегает новосибирцев от участия в регистрации подобных ИП, так как это влечет для них серьезные риски.

Актуальный разговор

Андрей Бекарев анализирует ситуацию на фармацевтическом рынке

«Большая часть производств и инноваций у нас появляется и развивается, не благодаря, а вопреки»

Все материалы
Новости

В НГАУ усовершенствовали оборудование для почвообработки

21/02/2019, 19:07

Весной стартуют продажи Citroen C5 Aircross в Новосибирске

21/02/2019, 17:21

Проектирование «Городской электрички» планируют запустить в этом году

21/02/2019, 16:38

Ректоры новосибирских университетов вошли в топ-10 «выдающихся учёных»

21/02/2019, 15:39

Региональные положения о стройнадзоре будут отменены

21/02/2019, 15:36

Топ-10: Lada догоняют два шустрых корейца — HYUNDAI и KIA

21/02/2019, 13:40

«Послание президента — это приказ к действию, но за счет чего?»

21/02/2019, 13:29

В регионе участились случаи регистрации «фиктивных» ИП

21/02/2019, 12:36

Новосибирский филиал ПГК почти в два раза увеличил погрузку черных металлов по ЗСЖД

21/02/2019, 12:28

Переизбрано руководство новосибирского штаба ОНФ

21/02/2019, 10:19

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска