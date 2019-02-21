Ректоры новосибирских университетов вошли в топ-10 «выдающихся учёных»

Руководители трёх новосибирских университетов вошли в топ-10 «выдающихся учёных», сообщили в пресс-службе НГТУ. Список возглавил ректор МИФИ Михаил Стриханов. Ректор НГУ Михаил Федорук занял третью строчку. Ректор НГТУ Анатолий Батаев — на седьмом месте.

Отмечается, что при составлении рейтинга эксперты анализировали количество опубликованных научных работ в российской системе РИНЦ и международной системе Scopus, а также индекс цитируемости Хирша без учёта самоцитирования. При этом, исследователи разделили руководителей на две группы – «ректоры-администраторы» и «ректоры-учёные».

Эксперты «нарисовали» портрет типичного российского ректора: мужчина 59 лет, который всю жизнь проработал в вузе, доктор технических наук, профессор, член «Единой России».

Фото: пресс-служба НГТУ