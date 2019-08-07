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«Лантан» получил добро на МИП в Линево

Инвесторы планировали выйти на площадку в ТОСЭР в 2019 году.
  • 07/08/2019, 13:06
«Лантан» получил добро на МИП в Линево

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР Линево. В документе администрации рабочего поселка Линево Искитимского района рекомендовано предоставить инвестору земельный участок площадью порядка 15,8 тысяч кв. м. для размещения завода ООО «ПК «Лантан». Срок реализации проекта составляет 7 лет. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Объем инвестиций составит более 150 млн рублей, будет создано 32 рабочих места, сообщает пресс-служба правительства.

«Лантан» вложит в строительство завода в Линево 150 млн рублей

Совместный проект ОАО «СКТБ «Катализатор» и ООО «ЦТ Лантан» (Москва) был одобрен на инвестиционном совете в ноябре 2018 года. Объем производства — до 400 тонн солей молибдена в год и до 200 тонн солей цветных металлов. При старте работ в 2019 году инвесторы рассчитывали запустить производство в 2020 году. На полную мощность предприятие планировало выйти к 2030 году. Оценочный оборот компании при этом должен был составить 800 млн рублей в год. Срок окупаемости проекта — 6,5 лет.

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