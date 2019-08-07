«Лантан» получил добро на МИП в Линево

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР Линево. В документе администрации рабочего поселка Линево Искитимского района рекомендовано предоставить инвестору земельный участок площадью порядка 15,8 тысяч кв. м. для размещения завода ООО «ПК «Лантан». Срок реализации проекта составляет 7 лет. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Объем инвестиций составит более 150 млн рублей, будет создано 32 рабочих места, сообщает пресс-служба правительства.
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