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В АО «РЭС» прошла юбилейная XV летняя спартакиада

  • 07/08/2019, 12:11
Сегодняшний день каждый третий сотрудник компании вовлечен в различные спортивные соревнования или занятия физической культурой.

В АО «РЭС» прошла юбилейная XV летняя спартакиадаТрадиционно в начале августа проводится одно из самых масштабных спортивных мероприятий акционерного общества «Региональные электрические сети» – ежегодная летняя спартакиада. В 2019 году спартакиада проходила уже в пятнадцатый раз, а это говорит о том, что она давно и прочно вошла в число спортивных традиций «РЭС», отмечает пресс-служба компании.

Масштабные спортивные соревнования не только являются мощной объединяющей силой для всего коллектива, но и способствуют развитию и популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди сотрудников предприятия. В этот раз организатором спортивного праздника выступил филиал АО «РЭС» «Приобские электрические сети» при поддержке первичной профсоюзной организации общества.

Открывая XV летнюю спартакиаду АО «РЭС», генеральный директор компании и главный судья соревнований Яна Балан пожелала участникам соревнований спортивной удачи и побед и подчеркнула, что спорт является важнейшей частью социальной политики предприятия. На сегодняшний день каждый третий сотрудник общества вовлечен в различные спортивные соревнования или занятия физической культурой.

В 2019 году в спортивную программу летней спартакиады «РЭС» были включены следующие дисциплины: легкоатлетическое двоеборье (беговая эстафета и прыжки в длину с места); мини-футбол; велобиатлон (эстафета); волейбол; шахматы; настольный теннис.

Итоговые места в общекомандном зачете распределились следующим образом:

I место – команда филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети»;

II место – команда филиала АО «РЭС» «Карасукские электрические сети»;

III место – команда филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети».

На торжественной церемонии закрытия XV летней спартакиады генеральный директор

XV летняя спартакиада «РЭС» стала прекрасной возможностью проявить себя для многих увлеченных спортом сотрудников компании. Яркие эмоции и чувство сплоченности, полученные на этих соревнованиях, будут способствовать не только дальнейшему развитию спортивных традиций на предприятии, но и укреплению корпоративного духа, а значит и достижению высоких производственных результатов. Ведь спорт воспитывает в человеке самые лучшие качества: целеустремленность, решительность, умение работать в команде, которые  помогают сотрудникам «РЭС» добиваться побед не только на спортивной арене, но и в профессиональной деятельности.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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