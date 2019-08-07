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Уборка квартиры: принципы и хитрости

  • 07/08/2019, 13:50
Несколько лайфхаков, которые помогут существенно сократить время, необходимое для наведения порядка в квартире

На уборку женщина в среднем тратит 2 часа в неделю. И это не самое любимое занятие для большинства представительниц прекрасного пола. Нередко уборка откладывается «до последнего» и превращается в настоящий ад. 

Хотите изменить ситуацию? Это реально! Мы собрали для вас несколько лайфхаков, которые помогут существенно сократить время, необходимое для наведения порядка в квартире. 

Ежедневная уборка

Совсем не утомительно каждый день тратить всего лишь 5-10 минут на поддержание чистоты в доме. Но это позволит сделать квартиру визуально более опрятной и значительно уменьшить объем еженедельной уборки. Не забудьте также вооружиться для этого удобными инструментами, которые вы найдете на сайте. Итак, попробуйте следующее:

  • Каждый раз после душа протирайте зеркало и краны в ванной комнате бумажной салфеткой или туалетной бумагой. Это потребует всего пару минут, но сохранит зеркальную чистоту и нарядный блеск сантехники;
  • Вытирайте плиту сразу после завершения готовки. С горячей поверхности жирные брызги и пригоревшие капли удаляются легко и просто. Если же они высохнут и застынут, то без специальных средств не обойтись;
  • Везде, где можно, используйте для уборки пятен влажные салфетки вместо тряпок, это сэкономит ваше время;
  • После использования сразу убирайте вещи на свои места;
  • Если вас внезапно посетило «хозяйственное» настроение, выберите небольшой участок приложения сил. Это может быть разбор одной полки в шкафу или только чистка кухонной раковины. Малый фронт работ дает возможность завершить дело, не бросив его на половине.

В общем, главное в ежедневной уборке – чтобы она не вызывала отвращения. А для этого не стоит перенапрягаться. Лучше делать хоть что-то понемногу, чем не делать ничего, откладывая уборку на неопределенное будущее.

Еженедельная уборка

Если вы воспользуетесь нашими советами по ежедневному наведению порядка, то поддерживающая уборка раз в неделю окажется для вас не слишком утомительной. Тем не менее, знание полезных методик и здесь не помешает:

  • Начинайте уборку с менее загрязненных комнат, расположенных дальше от входа в квартиру. Сначала спальня и гостиная, потом кухня, санузел и холл;
  • Воспользуйтесь удобной шваброй – легкой, с отжимом и шарнирным механизмом (подробнее про швабру). Такая швабра  позволяет добраться до самых труднодоступных мест в доме и при этом сохранить здоровье вашей спины;
  • Прежде, чем приступать к влажной уборке комнаты, нанесите чистящие средства на сантехнику, плиту или кафель. В этом случае после мытья спальни вы перейдете на кухню или в санузел, уже подготовленные к уборке.

Срочная уборка

Если вы еще не освоили систему ежедневной и поддерживающей уборки, то в некоторых случаях вам может потребоваться срочная уборка. Например, друзья сообщили, что через час будут в ваших краях и зайдут на чай. В этом случае ваша задачей становится не истинная уборка, а создание видимости порядка. Для этого:

  • Соберите все предметы одежды, заверните их в простыню и запихните в шкаф или в стиральную машину (включать ее, конечно, не нужно);
  • Все мелкие предметы, лежащие на виду, нужно сложить в контейнер и убрать его с глаз долой;
  • Протрите до блеска зеркала, глянцевые фасады мебели и поверхности кранов в ванной;
  • Влажной салфеткой вытрите пыль с полок, сухой – с экрана телевизора. С помощью швабры протрите полы в холле, гостиной и на кухне;
  • Брызните в углы лимонной отдушкой (важно не переборщить!) или используйте при уборке чистящие средства с приятным запахом.

Надеемся, наши рекомендации не только помогут вам не просто эффективно справиться с уборкой, но и позволят заниматься ею с удовольствием. 

 

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