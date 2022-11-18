«Ласточка» не «полетит» между Новосибирском и Барнаулом

Российские железные дороги окончательно отказались от запуска первого в Сибири скоростного поезда «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом. Изначально в компании планировали, что она начнёт ходить с декабря 2020 года, потом запуск перенесли на 2023 год. Однако из-за спецоперации на Украине «дочка» компании Siemens, производившая поезда «Ласточка», ушла из России. Об этом сообщает Amic.ru с ссылкой на заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровиня.

Заменить технику на отечественную в РЖД пока не могут. Компания заказала новые электропоезда у группы «Синара», но их поставка ожидается только в течение 2023-2025 годов. О планах по увеличению на 35% выпуска новых электропоездов, в том числе до 160 вагонов скоростных «Ласточек», недавно заявила и компания «Уральские локомотивы».

Отметим, для того чтобы запустить рейс, краю необходимо было три вагона Siemens. Два из них должны были курсировать между двумя сибирскими столицами, а один запасной. По задумке Минтранса Алтайского края, продлить маршрут «Ласточки» планировалось в будущем до станции Тягун Заринского района.

«Ласточки» построены на базе электропоезда Siemens Desiro. Российская «дочка» Siemens ранее обслуживала поезда. Данный состав состоит из пяти вагонов, общая длина — 130 метров. Он оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в салоне. Добраться из краевой столицы в Новосибирск можно было бы всего за три часа.

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